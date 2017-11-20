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Агент: предложение от "Зенита" не имеет значения. Джикия сердцем выбрал "Спартак"

Агент Вадим Шпинёв, участвовавший в переговорах по продлению контракта защитника "Спартака" Георгия Джикии, прокомментировал новый договор до 2022 года.

"Продление контракта с Джикией - это высокопрофессиональный шаг руководства "Спартака". Хочу выразить благодарность, что клуб выполнил договорённости, достигнутые при подписании договора год назад. Обсудили тогда, что если Георгий будет расти, то это отразится и на его контракте.

Было ли предложение от "Зенита"? Это не имеет значения, Георгия это совсем не интересовало. Он сердцем выбрал "Спартак" и хочет защищать красно-белые цвета. Для Джикии важно, что к нему относятся как к важному члену команды, он гордится этим", - передает слова агента "Чемпионат".
Теги: Спартак Джикия
Сегодня, 15:55
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26
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№26 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
KOZbIPb,
ну почему клоунад?! я очень даже верю.что зенит делал предложение по джикии.нет сомнений!зная зенит,вполне уверен!


Да ну бред, прямо перед подписанием контракта такая новость, да и источник не самый надежный
Регистрация: 22.08.2007
№25 Написал: poxi71 (Сегодня, 16:54) #
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online

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Регистрация: 20.11.2017
№24 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:52) #
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online

KOZbIPb,
ну почему клоунад?! я очень даже верю.что зенит делал предложение по джикии.нет сомнений!зная зенит,вполне уверен!
Регистрация: 27.07.2016
№23 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: KOZbIPb
развел


Заслужил. Я бы сказал, что за этот год, наряду с зобниным, он имеет полное право на контракт под 3 млн. С учётом того, что приходил он на 700к, да и Рома недалеко по этой сумме был. Оба переподписаны на достойных условиях. 0отя опять таки долеко не 3млн. У настало считать умеют, и скурпулезно подходят к этим вопросам, чай не бюджетные раздаривать


Хорошо, заслужил, но с цирком что ему якобы Зенит делает космос предложение (слух от болельщика Спартака) и его гордый отказ в пользу Спартака... клоунада
Регистрация: 22.08.2007
№22 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: yuri
Кот об этом написал .

Алкаш, а не пора ли тебе психиатра пригласить? Рехнулся же напрочь на фоне белочки.

Доктор Джекил и Мистер Кот.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№21 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
ты сумму видел уже ? присутсвовал при подписании ? насколько после слуха подняли ?? раза в три - пять - десять ??? думаю этот слушок пустили для вас - кострюлеголовых ... что бы было что обсуждать ... врядли Спартак на это повелся при том что контракт и так был долгосрочным !!
Все же объяснили вам что была договоренность, и сдержали слово !!!

чего разбуянился?) это обычный агентский трюк, первый день что ли живешь? не стоит считать святыми агентов игроков из своего клуба, всех интересует бабло и ты это прекрасно знаешь. И они готовы любую хрень лепить, дабы побольше с хозяина сгребсти. А по факту Зенит вряд ли бы им интересовался и даже дело не в профессиональных его качествах.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№20 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
развел


Заслужил. Я бы сказал, что за этот год, наряду с зобниным, он имеет полное право на контракт под 3 млн. С учётом того, что приходил он на 700к, да и Рома недалеко по этой сумме был. Оба переподписаны на достойных условиях. 0отя опять таки долеко не 3млн. У настало считать умеют, и скурпулезно подходят к этим вопросам, чай не бюджетные раздаривать


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№19 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
За Зенит болеют душой,
Душком скорее..


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№18 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Джикия продолжает орально ласкать болельщиков спама придуманной им с агентом байкой про Зенит, молодец развел поросей на более выгодный контракт, напел байки про великий клуб и все рады.
Кроме паспорта ничем особым не выделяется
Регистрация: 22.08.2007
№17 Написал: Батька (Сегодня, 16:39) #
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Цитата: yuri
Но Зенит то придумал не Зенит, ведь так?. Агент подсуетился. Кот об этом написал .

просто СМИ какое о левое !!
Регистрация: 9.09.2016
№16 Написал: trent (Сегодня, 16:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
респект!!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№15 Написал: garford (Сегодня, 16:34) #
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Бакланам обломилось, не всех можно купить, конечно такие водятся у нас в стране, не будем показывать пальцем, а теперь сидят на бакланьей скамейке полируют свой зад.
Регистрация: 5.07.2016
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:29) #
  • -4
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За Спартак всегда играли и болели сердцем.

Епт, можно подумать исключительно ваше ноу-хау, ах-ха-ха. За Зенит болеют душой, ну раз сердце уже заняли другие.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:26) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: yuri
Кот об этом написал .

Алкаш, а не пора ли тебе психиатра пригласить? Рехнулся же напрочь на фоне белочки.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
За Спартак всегда играли и болели сердцем. По принудиловке никого никогда не брали, огромных денег не платили, поэтому мы всегда на все времена народная команда, которая всегда есть и будет самой популярной в стране.
Регистрация: 2.08.2010
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:24) #
  • -3
  •  (9)

Просто говорю что контракт продлили не из за вашего интереса а то что договаривались с ним еще в том году повысить и продлить если покажет на что он способен !! Сборная, основа Спартака, думаю парень заслужил свой контракт - пусть играет и радуют болельщиков !!!

Но Зенит то придумал не Зенит, ведь так?. Агент подсуетился. Кот об этом написал .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Батька (Сегодня, 16:22) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: yuri
Откуда такая уверенность? То что сейчас Джикия играет отлично понятно, но из Амкара в Зенит? Чушь. У нас есть отличные защи и без него. Загляни в таблицу, где пропущенные мячи и сравни при случае.

непойму тебя ) я и не говорил что он из Амкара в Зенит перейдет или планировался, да у вас норм оборона и Джикия не нужен особо.... да и из Спартака тоже ... в Зенит он и не собирался и вы скорее всего не предлагали ничего ему .... !!

Просто говорю что контракт продлили не из за вашего интереса а то что договаривались с ним еще в том году повысить и продлить если покажет на что он способен !! Сборная, основа Спартака, думаю парень заслужил свой контракт - пусть играет и радуют болельщиков !!!
А насколько он там вырос в зарплате, оступных, бонусах и так далее все равно не узнаем !!
Регистрация: 9.09.2016
№9 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Zamba
кастрюлеголовые даже подумать не могут, что если бы Зенит и правда интересовался статистом памятного матча в Петербурге, то сначала нужно было б разрешение спартачка на переговоры, НО думать это не про вас

При наличии минимальной сумму отступных в контракте , это разрешение накуй не нужно, думающий ты наш.
Регистрация: 21.12.2016
№8 Написал: Батька (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: serega_user
Агентишка его пустил слушок, чтоб в новом контракте сияла более контрастная сумма)

ты сумму видел уже ? присутсвовал при подписании ? насколько после слуха подняли ?? раза в три - пять - десять ??? думаю этот слушок пустили для вас - кострюлеголовых ... что бы было что обсуждать ... врядли Спартак на это повелся при том что контракт и так был долгосрочным !!
Все же объяснили вам что была договоренность, и сдержали слово !!!
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:18) #
  • -3
  •  (9)

Все было договоренно еще в том году при его подписании из Амкара, будет играть поднимут З/П и продлят контракт !! Все по делу

Откуда такая уверенность? То что сейчас Джикия играет отлично понятно, но из Амкара в Зенит? Чушь. У нас есть отличные защи и без него. Загляни в таблицу, где пропущенные мячи и сравни при случае.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:17) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
кастрюлеголовые даже подумать не могут, что если бы Зенит и правда интересовался статистом памятного матча в Петербурге, то сначала нужно было б разрешение спартачка на переговоры, НО думать это не про вас

Агентишка его пустил слушок, чтоб в новом контракте сияла более контрастная сумма)


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:15) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
кастрюлеголовые даже подумать не могут, что если бы Зенит и правда интересовался статистом памятного матча в Петербурге, то сначала нужно было б разрешение спартачка на переговоры, НО думать это не про вас
Регистрация: 20.07.2009
№4 Написал: Батька (Сегодня, 16:14) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: yuri
О как , оказывается и предложения не было, но задеть Зенит обязательно надо. Бабосы то не имеют окраски клубов.

Все было договоренно еще в том году при его подписании из Амкара, будет играть поднимут З/П и продлят контракт !! Все по делу ... у вас пол команды просто номер отбывает на лавочке за большую зарплату (Набоа, Новосельцев, Полоз, Терентьев и так далее ....) .... а тут Джикия реально заслужил своей игрой ....
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:14) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Джикия это не Дзюба.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:09) #
  • -4
  •  (12)

О как , оказывается и предложения не было, но задеть Зенит обязательно надо. Бабосы то не имеют окраски клубов.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:09) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Жора,технично отбрил денежный мешок с берегов Невы
Регистрация: 3.08.2016
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