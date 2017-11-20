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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Агент: предложение от "Зенита" не имеет значения. Джикия сердцем выбрал "Спартак"
Агент Вадим Шпинёв, участвовавший в переговорах по продлению контракта защитника "Спартака" Георгия Джикии, прокомментировал новый договор до 2022 года.
"Продление контракта с Джикией - это высокопрофессиональный шаг руководства "Спартака". Хочу выразить благодарность, что клуб выполнил договорённости, достигнутые при подписании договора год назад. Обсудили тогда, что если Георгий будет расти, то это отразится и на его контракте.
Было ли предложение от "Зенита"? Это не имеет значения, Георгия это совсем не интересовало. Он сердцем выбрал "Спартак" и хочет защищать красно-белые цвета. Для Джикии важно, что к нему относятся как к важному члену команды, он гордится этим", - передает слова агента "Чемпионат".
"Продление контракта с Джикией - это высокопрофессиональный шаг руководства "Спартака". Хочу выразить благодарность, что клуб выполнил договорённости, достигнутые при подписании договора год назад. Обсудили тогда, что если Георгий будет расти, то это отразится и на его контракте.
Было ли предложение от "Зенита"? Это не имеет значения, Георгия это совсем не интересовало. Он сердцем выбрал "Спартак" и хочет защищать красно-белые цвета. Для Джикии важно, что к нему относятся как к важному члену команды, он гордится этим", - передает слова агента "Чемпионат".
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