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Диего Марадона - Ибрагимовичу: футбол ждал тебя

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона поздравил форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича с возвращением на поле.

Напомним, швед пропустил более полугода из-за травмы колена, которую он получил в апреле в матче Лиги Европы с "Андерлехтом". Ибрагимович в минувшие выходные принял участие в матче с "Ньюкаслом".

"Футбол ждал тебя", — написал Марадона на своей странице в "Фейсбуке".
Теги: Марадона Ибрагимович
Сегодня, 22:07
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 22:25) #
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