Диего Марадона - Ибрагимовичу: футбол ждал тебя

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона поздравил форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича с возвращением на поле.Напомним, швед пропустил более полугода из-за травмы колена, которую он получил в апреле в матче Лиги Европы с "Андерлехтом". Ибрагимович в минувшие выходные принял участие в матче с "Ньюкаслом"."Футбол ждал тебя", — написал Марадона на своей странице в "Фейсбуке".