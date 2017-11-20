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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Диего Марадона - Ибрагимовичу: футбол ждал тебя
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона поздравил форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича с возвращением на поле.
Напомним, швед пропустил более полугода из-за травмы колена, которую он получил в апреле в матче Лиги Европы с "Андерлехтом". Ибрагимович в минувшие выходные принял участие в матче с "Ньюкаслом".
"Футбол ждал тебя", — написал Марадона на своей странице в "Фейсбуке".
Напомним, швед пропустил более полугода из-за травмы колена, которую он получил в апреле в матче Лиги Европы с "Андерлехтом". Ибрагимович в минувшие выходные принял участие в матче с "Ньюкаслом".
"Футбол ждал тебя", — написал Марадона на своей странице в "Фейсбуке".
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