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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Реальная надежда. Превью домашнего противостояния "армейцев" с "Бенфикой"
Впервые за долгое время ЦСКА по-настоящему претендует на весенний этап еврокубков, стоит только сыграть вничью с португальскими "орлами" дома. О том, в каком состоянии "красно-синие" подходят к этому матчу и чего нам ждать - разбирается Rusfootball.info
Самый слабый конкурент в группе
Начнём с одного из обнадеживающих факторов. "Бенфика" на данный момент, если отталкиваться от результата (да и от игры тоже, чего уж тут), слабейшая команда группы "А". За прошедших четыре матча португальцы не смогли набрать ни одного очка и забили всего лишь один (!) гол. Причем "Базелю" уступили и вовсе неприлично - на выезде "орлы" схлопотали аж пять мячей.
В чемпионате один из главных клубов Португалии так же не может похвастаться достойными результатами. Всего лишь третье место - и отрыв от лидирующего "Порту" в пять очков. Но в последнем туре регулярного чемпионата "Бенфика" победила середняка "Виторию Гимарайнш", а также была успешна в кубке против одного из аутсайдера этого сезона, тоже "Витории", но уже "Сетубал". Впрочем, по таким промежуточным результатам вряд ли следует делать далекоидущие выводы.
Сейчас главный тренер "орлов" экстренно ищет выходы из сложившейся ситуации. О том, как это получается, рассказывал сам главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции:
"После разгрома в Базеле "Бенфика" поменяла схему. Они перешли от 4-4-2 на 4-3-3. По новой схеме команда более надежно играет в обороне. Но всё равно лицо лицо "Бенфики" сохраняется - это контроль мяча, игра в атаку. Это будет [в случае с португальским клубом] при любой схеме.
В гостевой игре ЦСКА победил, но матч получился для нашей команды тяжелым. Особенно его начало. Всё-таки "Бенфика" отрезками зажимала москвичей, оставляла их без пространства и воздуха. В первом туре Лиги Чемпионов команде Гончаренко удалось выбраться из-под этого пресса, оборвать подавляющий процент владения мячом. Удастся ли дома?
В гостях ЦСКА играет лучше, чем при своих болельщиках
Опять же, вопрос не только результата. Несмотря на то, что в матче с "Манчестером" ЦСКА не слишком везло, залетало всё и сразу, матч-то "армейцы" начали отвратительно. Не говоря уже о том, как москвичи действовали дома против "Базеля". Это была, наверное, худшая игра этого сезона в исполнении "красно-синих". Инертность, безволие и страшная невыразительность - самые мягкие понятия, которыми можно попытаться охарактеризовать тот матч.
Похожую историю можно наблюдать и в рамках чемпионата, но там разница куда менее колоссальная. Просто "армейцы" немного удачнее играют на выезде. Хотя и этого вполне достаточно, чтобы зафиксировать весьма любопытный тренд - на чужой территории по каким-то причинам нынешнему составу ЦСКА играть комфортнее.
Главный тренер объясняет это исключительно футбольными деталями - гостевая команда больше внимание уделяет обороне, играет в "закрытом" ключе и не слишком охотно идёт вперёд. А атакующий потенциал команды на данный момент недостаточен. Вот и получается, что в родных стенах "армейцам" достаётся неудобная роль.
Лютый мороз Хабаровска не прошёл даром
В минувшие выходные ЦСКА сыграл со дальневосточными "армейцами" при чрезвычайных погодных условиях. Температура опустилась до минус семнадцати градусов. И это имело довольно неприятные последствия. Москвичи, и так страдающие в условиях жуткого недостатка футболистов, лишились двух игроков - Алексея Березуцкого и Георгия Миланова. У обоих переломы малоберцовых костей. Теперь выбор центральных защитников у Гончаренко ограничен совсем. И похоже, придется вновь использовать на этой позиции Кирилла Набабкина, допускающего ошибки практически в каждой игре в необычной для себя роли. Сначала он пропустил мимо себя Антона Миранчука в дерби с "Локомотивом", а затем не успел вернуться, когда "СКА-Хабаровск" забивал второй гол.
Да и потеря Миланова может здорово аукнуться. Особенно - на последних минутах. Георгий, пусть он и не является игроком основного состава, частенько выходит в концовках встреч для того, чтобы добавить движения, активности, когда остальные игроки (а мы помним, что у "красно-синих" нет широких возможностей ротации) окончательно "наедаются".
Зато в строю Марио Фернандес. Ключевой игрок "красно-синих", последние годы частенько отмечавшийся плодотворными действиями особенно в еврокубках, сможет помочь своим партнёрам в решающей битве.
***
Против такой "Бенфики" можно играть и нужно её обыгрывать. При всём уважении, это даже не половина того грозного "Манчестер Юнайтед", что смял москвичей во втором туре. Главное, не повторять того ужаса, что мы увидели с "Базелем" дома. Потому что, даже несмотря на все кадровые оправдания, столь вяло действовать нельзя.
Конечно, ЦСКА в некотором смысле устроит и ничья. Семь очков у них, одно у "Бенфики" - железобетонное место в Лиги Европы, вслед за "Спартаком". Но все-таки болельщики грезят Лигой Чемпионов. И хочется верить, футболисты тоже.
Это будет чрезвычайно полезно для "красно-синих" и с сугубо практической стороны. Во-первых, дополнительные деньги. Во-вторых, на плей-офф Лиги Чнмпионов придет куда больше болельщиков.
Так что пока будем надеяться и верить в подвиг российского клуба. Потому что в таких тяжелых условиях преодолеть групповой этап - поразительное достижение.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Самый слабый конкурент в группе
Начнём с одного из обнадеживающих факторов. "Бенфика" на данный момент, если отталкиваться от результата (да и от игры тоже, чего уж тут), слабейшая команда группы "А". За прошедших четыре матча португальцы не смогли набрать ни одного очка и забили всего лишь один (!) гол. Причем "Базелю" уступили и вовсе неприлично - на выезде "орлы" схлопотали аж пять мячей.
В чемпионате один из главных клубов Португалии так же не может похвастаться достойными результатами. Всего лишь третье место - и отрыв от лидирующего "Порту" в пять очков. Но в последнем туре регулярного чемпионата "Бенфика" победила середняка "Виторию Гимарайнш", а также была успешна в кубке против одного из аутсайдера этого сезона, тоже "Витории", но уже "Сетубал". Впрочем, по таким промежуточным результатам вряд ли следует делать далекоидущие выводы.
Сейчас главный тренер "орлов" экстренно ищет выходы из сложившейся ситуации. О том, как это получается, рассказывал сам главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции:
"После разгрома в Базеле "Бенфика" поменяла схему. Они перешли от 4-4-2 на 4-3-3. По новой схеме команда более надежно играет в обороне. Но всё равно лицо лицо "Бенфики" сохраняется - это контроль мяча, игра в атаку. Это будет [в случае с португальским клубом] при любой схеме.
В гостевой игре ЦСКА победил, но матч получился для нашей команды тяжелым. Особенно его начало. Всё-таки "Бенфика" отрезками зажимала москвичей, оставляла их без пространства и воздуха. В первом туре Лиги Чемпионов команде Гончаренко удалось выбраться из-под этого пресса, оборвать подавляющий процент владения мячом. Удастся ли дома?
В гостях ЦСКА играет лучше, чем при своих болельщиках
Опять же, вопрос не только результата. Несмотря на то, что в матче с "Манчестером" ЦСКА не слишком везло, залетало всё и сразу, матч-то "армейцы" начали отвратительно. Не говоря уже о том, как москвичи действовали дома против "Базеля". Это была, наверное, худшая игра этого сезона в исполнении "красно-синих". Инертность, безволие и страшная невыразительность - самые мягкие понятия, которыми можно попытаться охарактеризовать тот матч.
Похожую историю можно наблюдать и в рамках чемпионата, но там разница куда менее колоссальная. Просто "армейцы" немного удачнее играют на выезде. Хотя и этого вполне достаточно, чтобы зафиксировать весьма любопытный тренд - на чужой территории по каким-то причинам нынешнему составу ЦСКА играть комфортнее.
Главный тренер объясняет это исключительно футбольными деталями - гостевая команда больше внимание уделяет обороне, играет в "закрытом" ключе и не слишком охотно идёт вперёд. А атакующий потенциал команды на данный момент недостаточен. Вот и получается, что в родных стенах "армейцам" достаётся неудобная роль.
Лютый мороз Хабаровска не прошёл даром
В минувшие выходные ЦСКА сыграл со дальневосточными "армейцами" при чрезвычайных погодных условиях. Температура опустилась до минус семнадцати градусов. И это имело довольно неприятные последствия. Москвичи, и так страдающие в условиях жуткого недостатка футболистов, лишились двух игроков - Алексея Березуцкого и Георгия Миланова. У обоих переломы малоберцовых костей. Теперь выбор центральных защитников у Гончаренко ограничен совсем. И похоже, придется вновь использовать на этой позиции Кирилла Набабкина, допускающего ошибки практически в каждой игре в необычной для себя роли. Сначала он пропустил мимо себя Антона Миранчука в дерби с "Локомотивом", а затем не успел вернуться, когда "СКА-Хабаровск" забивал второй гол.
Да и потеря Миланова может здорово аукнуться. Особенно - на последних минутах. Георгий, пусть он и не является игроком основного состава, частенько выходит в концовках встреч для того, чтобы добавить движения, активности, когда остальные игроки (а мы помним, что у "красно-синих" нет широких возможностей ротации) окончательно "наедаются".
Зато в строю Марио Фернандес. Ключевой игрок "красно-синих", последние годы частенько отмечавшийся плодотворными действиями особенно в еврокубках, сможет помочь своим партнёрам в решающей битве.
***
Против такой "Бенфики" можно играть и нужно её обыгрывать. При всём уважении, это даже не половина того грозного "Манчестер Юнайтед", что смял москвичей во втором туре. Главное, не повторять того ужаса, что мы увидели с "Базелем" дома. Потому что, даже несмотря на все кадровые оправдания, столь вяло действовать нельзя.
Конечно, ЦСКА в некотором смысле устроит и ничья. Семь очков у них, одно у "Бенфики" - железобетонное место в Лиги Европы, вслед за "Спартаком". Но все-таки болельщики грезят Лигой Чемпионов. И хочется верить, футболисты тоже.
Это будет чрезвычайно полезно для "красно-синих" и с сугубо практической стороны. Во-первых, дополнительные деньги. Во-вторых, на плей-офф Лиги Чнмпионов придет куда больше болельщиков.
Так что пока будем надеяться и верить в подвиг российского клуба. Потому что в таких тяжелых условиях преодолеть групповой этап - поразительное достижение.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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