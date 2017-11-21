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"Эйбар" забил пять голов "Бетису"

Чемпионат Испании

12 тур

"Эйбар" - "Бетис" 5:0

Голы: Энрич, 6 (авто.), Эскаланте, 30, Шарлес, 56 (пен.), 71, Энрич, 80

"Эйбар": Дмитрович, Капа, Хунка, Арбилья, Оливейра, Эскаланте (Хордан, 70), Алехо (Пенья, 77), Гарсия, Инуи, Энрич (Гарсия, 81), Шарлес

"Бетис": Адан, Барраган, Дурмиси, Манди, Амат, Гарсия, Санчес (Санабрия, 62), Камараса (Будебуз, 70), Руис, Лейва (Гуардадо, 58), Леон

Предупреждения: Амат, 11, Эскаланте, 22, Эскаланте, 37, Гуардадо, 63

Удаления: Манди, 55
Теги: Эйбар Бетис
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