Экс-главу федерации футбола Италии обвинили в домогательстве

Карло Тавеккио, в понедельник подавший в отставку с поста президента Итальянской федерации футбола (FIGC), обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщает La Stampa.По информации издания, Тавеккио в своем кабинете пытался прикоснуться к женщине, которая является спортивным руководителем, перед этим задвинув шторы, чтобы их не видели. Жалоба на данные действия чиновника уже подана в прокуратуру Рима.Сообщается, что есть аудио и видео доказательства произошедшего. Женщина также утверждает, что это был не единственный случай домогательств со стороны Тавеккио.В понедельник 74-летний функционер заявил, что уходит с поста главы FIGC в связи с невыходом сборной Италии на ЧМ-2018.