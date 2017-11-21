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Экс-главу федерации футбола Италии обвинили в домогательстве

Карло Тавеккио, в понедельник подавший в отставку с поста президента Итальянской федерации футбола (FIGC), обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщает La Stampa.

По информации издания, Тавеккио в своем кабинете пытался прикоснуться к женщине, которая является спортивным руководителем, перед этим задвинув шторы, чтобы их не видели. Жалоба на данные действия чиновника уже подана в прокуратуру Рима.

Сообщается, что есть аудио и видео доказательства произошедшего. Женщина также утверждает, что это был не единственный случай домогательств со стороны Тавеккио.

В понедельник 74-летний функционер заявил, что уходит с поста главы FIGC в связи с невыходом сборной Италии на ЧМ-2018.

Р-Спорт
Сегодня, 08:16
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