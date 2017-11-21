Унаи Эмери: Неймар в ночных клубах? Он молодой, все в порядке

Главного тренера "ПСЖ" Унаи Эмери рассказал, что что думает о том, что нападающий Неймар проводит время в ночных клубах."Неймар – молодой футболист, понимающий свою ответственность. За пределами футбольного поля ему нравится проводить время с друзьями, что нормально. Он понимает, что по воскресеньям ему нужно отдохнуть. Вчера и сегодня он был с командой. Все в порядке", - цитирует Эмери AS.