Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Унаи Эмери: Неймар в ночных клубах? Он молодой, все в порядке

Главного тренера "ПСЖ" Унаи Эмери рассказал, что что думает о том, что нападающий Неймар проводит время в ночных клубах.

"Неймар – молодой футболист, понимающий свою ответственность. За пределами футбольного поля ему нравится проводить время с друзьями, что нормально. Он понимает, что по воскресеньям ему нужно отдохнуть. Вчера и сегодня он был с командой. Все в порядке", - цитирует Эмери AS.
Сегодня, 21:12
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.