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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ивелин Попов: обидно, что упустили три очка. В раздевалке тишина, все расстроены
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).
"Конечно, обидно, что упустили три очка. Были настроены на победу. Соперник играл от обороны. Во втором тайме начали прессинговать лучше "Марибора" и забили гол. Сейчас в раздевалке тишина, все расстроены.
Не могу сказать сразу после матча почему упустили победу. Думаю, завтра тренер нам все расскажет. Создали много голевых моментов, но сегодня не хватило фарта в реализации.
Впереди у нас еще одна игра с "Ливерпулем", поэтому надежда на положительный итог в группе остается", - приводит слова Попова корреспондент Rusfootball.info.
"Конечно, обидно, что упустили три очка. Были настроены на победу. Соперник играл от обороны. Во втором тайме начали прессинговать лучше "Марибора" и забили гол. Сейчас в раздевалке тишина, все расстроены.
Не могу сказать сразу после матча почему упустили победу. Думаю, завтра тренер нам все расскажет. Создали много голевых моментов, но сегодня не хватило фарта в реализации.
Впереди у нас еще одна игра с "Ливерпулем", поэтому надежда на положительный итог в группе остается", - приводит слова Попова корреспондент Rusfootball.info.
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