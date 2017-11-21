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Ивелин Попов: обидно, что упустили три очка. В раздевалке тишина, все расстроены

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).

"Конечно, обидно, что упустили три очка. Были настроены на победу. Соперник играл от обороны. Во втором тайме начали прессинговать лучше "Марибора" и забили гол. Сейчас в раздевалке тишина, все расстроены.

Не могу сказать сразу после матча почему упустили победу. Думаю, завтра тренер нам все расскажет. Создали много голевых моментов, но сегодня не хватило фарта в реализации.

Впереди у нас еще одна игра с "Ливерпулем", поэтому надежда на положительный итог в группе остается", - приводит слова Попова корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Попов Спартак Марибор
Сегодня, 22:34
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№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Фото в полстограм от Гуинплена
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Tokio581 (Сегодня, 22:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
В раздевалке ттшина и только слышно как глушитель каррере стакан до краев наливает
Регистрация: 18.04.2016
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