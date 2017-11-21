Ивелин Попов: обидно, что упустили три очка. В раздевалке тишина, все расстроены

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1)."Конечно, обидно, что упустили три очка. Были настроены на победу. Соперник играл от обороны. Во втором тайме начали прессинговать лучше "Марибора" и забили гол. Сейчас в раздевалке тишина, все расстроены.Не могу сказать сразу после матча почему упустили победу. Думаю, завтра тренер нам все расскажет. Создали много голевых моментов, но сегодня не хватило фарта в реализации.Впереди у нас еще одна игра с "Ливерпулем", поэтому надежда на положительный итог в группе остается", - приводит слова Попова корреспондент