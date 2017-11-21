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Артем Ребров: надо идти дальше и стараться набрать очки в матче с "Ливерпулем"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал ничью в матче с "Марибором", который завершился со счетом 1:1.

- Безумно обидно. Должны были выигрывать. Но с другой стороны турнирная ситуация не изменилась. В этом плане ничего не поменялось. Теперь надо идти дальше и стараться набрать очки в матче с "Ливерпулем".

Ничего приятного, что пропустили. Но это футбол и такие моменты бывают. У "Марибора" почти не было шансов забить. А в концовке матча взяли и забили. Сейчас в раздевалке все расстроены и подавлены.

Скоро нам предстоит матч с Зенитом". Нужно готовиться к этой игре.

- Как ваше здоровье?

- Спасибо, все хорошо.

Rusfootball.info
Теги: Ребров Спартак Марибор
Сегодня, 22:45
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2
(0)
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 23:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Вот вот готовьте жопы

Не кажи гоп...Смотри, чтоб вашу не порвали.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот вот готовьте жопы
Регистрация: 17.05.2015
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