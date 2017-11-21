Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Новости партнеров
Лента новостей:
23:04
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (6)
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (6)
22:25
"Спартак": это снова повторилось (20)
"Спартак": это снова повторилось (20)
21:54
Да как так, "Спартак"?! (14)
Да как так, "Спартак"?! (14)
21:36
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
16:27
Владимир Абрамов: никто не сомневается, что "Зенит" - сильнейшая команда в российском чемпионате (28)
Владимир Абрамов: никто не сомневается, что "Зенит" - сильнейшая команда в российском чемпионате (28)
Артем Ребров: надо идти дальше и стараться набрать очки в матче с "Ливерпулем"
Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал ничью в матче с "Марибором", который завершился со счетом 1:1.
- Безумно обидно. Должны были выигрывать. Но с другой стороны турнирная ситуация не изменилась. В этом плане ничего не поменялось. Теперь надо идти дальше и стараться набрать очки в матче с "Ливерпулем".
Ничего приятного, что пропустили. Но это футбол и такие моменты бывают. У "Марибора" почти не было шансов забить. А в концовке матча взяли и забили. Сейчас в раздевалке все расстроены и подавлены.
Скоро нам предстоит матч с Зенитом". Нужно готовиться к этой игре.
- Как ваше здоровье?
- Спасибо, все хорошо.
Rusfootball.info
- Безумно обидно. Должны были выигрывать. Но с другой стороны турнирная ситуация не изменилась. В этом плане ничего не поменялось. Теперь надо идти дальше и стараться набрать очки в матче с "Ливерпулем".
Ничего приятного, что пропустили. Но это футбол и такие моменты бывают. У "Марибора" почти не было шансов забить. А в концовке матча взяли и забили. Сейчас в раздевалке все расстроены и подавлены.
Скоро нам предстоит матч с Зенитом". Нужно готовиться к этой игре.
- Как ваше здоровье?
- Спасибо, все хорошо.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.