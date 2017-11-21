Артем Ребров: надо идти дальше и стараться набрать очки в матче с "Ливерпулем"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал ничью в матче с "Марибором", который завершился со счетом 1:1.- Безумно обидно. Должны были выигрывать. Но с другой стороны турнирная ситуация не изменилась. В этом плане ничего не поменялось. Теперь надо идти дальше и стараться набрать очки в матче с "Ливерпулем".Ничего приятного, что пропустили. Но это футбол и такие моменты бывают. У "Марибора" почти не было шансов забить. А в концовке матча взяли и забили. Сейчас в раздевалке все расстроены и подавлены.Скоро нам предстоит матч с Зенитом". Нужно готовиться к этой игре.- Спасибо, все хорошо.