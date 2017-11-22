Унаи Эмери: в матче с "Селтиком" хотим показать максимально хороший футбол

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с "Селтиком"."Мы хотим занять в группе первое место, а в матче с "Селтиком" хотим показать максимально хороший футбол. Чтобы занять первое место, завтра нам надо выигрывать. "Бавария" мощно провела последние матчи. Нам же завтра надо весь матч действовать на высоком уровне, быть агрессивными и продолжать прогрессировать.Тьяго Мотта не сможет принять участие в матче, но все остальные в порядке. Их состояние сейчас лучше, чем в субботу. Тома Менье восстановился и должен быть готов, если не возникнет сюрпризов.Я много беседовал с Юлианом Дракслером. Он заиграл в "Шальке" в возрасте 17 лет. Помню, я тогда работал в "Валенсии". Он вырос в большого игрока, и все его высоко ценят, но ему не хватает стабильности. Он все еще молод, прогрессирует, и ему надо прибавлять. В последнее время он играет в центральной линии. Мы очень довольны им, доволен и он сам", - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.