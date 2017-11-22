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Георгий Ярцев: как можно было, поведя в счете, вдруг взять и отойти назад?

Бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев негативно оценил результат игры 5-го тура группвого турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).

"Нет слов! Что это было? Безалаберность, расхлябанность?.. Казалось бы, столько сил положено, чтобы забить этот как воздух необходимый гол. И уже почти держать в руках билет в лигочемпионский плей-офф и вдруг такое…

Как можно было, поведя в счете, вдруг взять и отойти назад, дав возможность сопернику свободно проходить середину?! А в момент, когда забивал Мешанович, в нашей штрафной находилось пятеро футболистов. В ситуации, когда ты уже почти у цели, а противнику нечего терять, нужно взять под контроль мяч, попытаться, как можно дольше им владеть и встречать соперника на его половине. Спартаковцы сделали все тоже самое с точностью до наоборот. Не хочется верить в случившееся, но увы… А этот результат и для болельщиков, и для команды можно назвать ударом ниже пояса!", - цитирует Ярцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Ярцев Спартак Марибор
Сегодня, 03:25
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