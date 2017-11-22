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Ролан Гусев: обыгрывать "Бенфику" просто необходимо

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказался относительно предстоящего домашнего матча Лиги чемпионов между армейцами и лиссабонской "Бенфикой".

"Армейцы будут играть дома при своих зрителях, которые заполнят трибуны до отказа. Очевидно, в таких условиях обыгрывать "Бенфику" просто необходимо. Есть хорошие шансы выйти из группы, поэтому нужна только победа.

При этом важно серьезно отнестись к лиссабонскому клубу несмотря на его турнирное положение. Команда у португальцев неплохая, и ЦСКА будет тяжело. Нужно навязать сопернику свою игру и самоотверженно биться на каждом участке поля", - цитирует Гусева "Известия".
Теги: Гусев ЦСКА
Сегодня, 06:40
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