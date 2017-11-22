Хави может стать главным тренером сборной Катара

Бывший капитан "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал, что получил предложение от сборной Катара."Для меня большая честь встать у руля сборной Катара. Рад, что руководство футбольной Федерации поверило в меня. Сейчас получаю тренерскую лицензию.Сборная Катара может стать первой командой для меня в качестве наставника. Это очень интересный проект, и я благодарен всей стране. Хочу сделать команду сильнее к предстоящему чемпионату мира", – приводит слова Хави Goal.