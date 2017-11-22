Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Показать все опросы

Новости партнеров

Хави может стать главным тренером сборной Катара

Бывший капитан "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал, что получил предложение от сборной Катара.

"Для меня большая честь встать у руля сборной Катара. Рад, что руководство футбольной Федерации поверило в меня. Сейчас получаю тренерскую лицензию.

Сборная Катара может стать первой командой для меня в качестве наставника. Это очень интересный проект, и я благодарен всей стране. Хочу сделать команду сильнее к предстоящему чемпионату мира", – приводит слова Хави Goal.
Теги: Хави Сборная Катара
Сегодня, 07:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.