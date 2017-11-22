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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вчера, 23:10
Массимо Каррера: нам не хватило командного опыта в концовке. В этой ЛЧ мы его получили (видео) (2)
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Зе Луиш - лучший игрок матча "Спартак" - "Марибор"
Вчера, 23:04
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (19)
Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (19)
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Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
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Виталий Мутко: участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия
Виталий Мутко: участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия
Вчера, 21:06
Эвре Ренар продлил контракт со сборной Марокко
Эвре Ренар продлил контракт со сборной Марокко
Хави может стать главным тренером сборной Катара
Бывший капитан "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал, что получил предложение от сборной Катара.
"Для меня большая честь встать у руля сборной Катара. Рад, что руководство футбольной Федерации поверило в меня. Сейчас получаю тренерскую лицензию.
Сборная Катара может стать первой командой для меня в качестве наставника. Это очень интересный проект, и я благодарен всей стране. Хочу сделать команду сильнее к предстоящему чемпионату мира", – приводит слова Хави Goal.
"Для меня большая честь встать у руля сборной Катара. Рад, что руководство футбольной Федерации поверило в меня. Сейчас получаю тренерскую лицензию.
Сборная Катара может стать первой командой для меня в качестве наставника. Это очень интересный проект, и я благодарен всей стране. Хочу сделать команду сильнее к предстоящему чемпионату мира", – приводит слова Хави Goal.
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