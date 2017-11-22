Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту"

Журналист Игорь Рабинер рассказал, почему хавбек Денис Глушаков не попал в стартовый состав "Спартака" на игру с "Марибором" (1:1), а вышел на поле только на 53-й минуте."Тут возникает вопрос – а мог бы Глушаков выйти с "Марибором" в стартовом составе? Был ли ушиб, полученный им в Краснодаре и повлекший за собой замену на Самсонова, настолько серьезен, чтобы выпускать капитана только после перерыва – и даже не на весь второй тайм?По моим сведениям, в достоверности которых я уверен, Глушаков хотел и был готов сыграть с первых минут. И Каррера об этом знал. Но предпочел для начала оставить его на скамейке запасных, чтобы поднять с нее, только если запахнет жареным.Понятно, что тренер не враг себе, и такая позиция была вызвана благими намерениями – в частности, тем, чтобы Глушаков полностью восстановился к "Зениту". А после Краснодара у футболиста, рассказывают, был заметно опухший голеностоп", – написал Рабинер.