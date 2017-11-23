Опрос:

Новости партнеров

Виллиан: заслуженно победили "Карабах"

Полузащитник "Челси" Виллиан прокомментировал победу над "Карабахом" (4:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Рад, что забил дважды. Мы победили заслуженно, играли хорошо с самого начала. Что касается пенальти, то в том эпизоде лёгкий физический контакт был, так что это 11-метровый. Сейчас нам нужны в строю все игроки. Мы играем через каждые три дня, поэтому нужен отдых, чтобы были силы побеждать чаще", - цитирует Виллиана официальный сайт УЕФА.
Теги: Карабах Челси Виллиан
Сегодня, 02:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.