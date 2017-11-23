Опрос:

Новости партнеров

Эден Азар: подобный результат всегда хорош

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал победу над "Карабахом" (4:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Нам нужно было как-то отреагировать на поражение в Риме. Мы всё сделали хорошо, но сначала позволили сопернику создать голевой момент. Забей тогда хозяева, всё могло сложиться иначе. В итоге мы забили четыре мяча и не пропустили. Подобный результат всегда хорош", - цитирует Азара официальный сайт УЕФА.
Теги: Азар Челси Карабах
Сегодня, 02:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.