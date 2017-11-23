Юрий Белоус: секрет Семина в феноменальной способности сплотить игроков

Экс-президент "Москвы" Юрий Белоус высказал мнение о работе Юрия Семина в "Локомотиве".- В чем секрет успеха Семина? В феноменальной способности Юрия Палыча сплотить футболистов и повести их за собой. Несмотря на некоторые проблемы в клубе, игроки пошли за главным тренером. Семин – молодец, руководит не только на бровке, но и в раздевалке. Он умело управляет футболистами, и они за него горой.– Семин – тренер старой формации. Он привык брать на себя и некоторые полномочия генерального менеджера, и решать трансферные вопросы, то есть, управлять в более широком смысле. И тут нужно либо с ним соглашаться, давать больше полномочий, либо напряжение так и будет всем мешать.Но нынешняя структура "Локо" не подразумевает этого. Если вспомнить ФК "Москва", Леонид Слуцкий у нас занимался только футбольной командой. Он был главным в раздевалке, и никто не вмешивался в его работу. Но прочими вопросами, включая селекцию, занимались другие люди. Разумеется, тренер участвовал в обсуждении, высказывал свое мнение, и без его "да" ни один футболист не пришел в команду.