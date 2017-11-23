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Сергей Собянин: считанные дни до открытия станции метро ЦСКА

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" анонсировал открытие станции метро ЦСКА. Ввод в эксплуатацию ожидается уже в ближайшие дни.

[media=https://vk.com/mossobyanin?z=photo265870743_456247667%2Fwall265870743_205460]
Теги: ЦСКА
Сегодня, 09:24
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