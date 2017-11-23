Джанлуиджи Буффон остался в трусах после матча с "Барселоной" (фото)

When you’re a legend like Gigi Buffon, you do what you want. ?? pic.twitter.com/aExrbBduId — B/R Football (@brfootball) November 22, 2017

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после матча Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:0) подошел к трибунам и снял шорты.Итальянский вратарь подарил их одному из болельщиков туринской команды.