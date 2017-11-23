Опрос:

Новости партнеров

Джанлуиджи Буффон остался в трусах после матча с "Барселоной" (фото)

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после матча Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:0) подошел к трибунам и снял шорты.

Итальянский вратарь подарил их одному из болельщиков туринской команды.

Теги: Буффон
Сегодня, 09:33
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 10:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Странный выбор. Не проще ли было подарить футболку?
Регистрация: 17.11.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.