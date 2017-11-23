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Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер ждут ребенка (фото)

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович сообщила, что ждет ребенка. 30-летняя сербка опубликовала в Инстаграме фотографию с детской обувью.

Напомним, что Иванович замужем за экс-игроком "Баварии" и "МЮ" Бастианом Швайнштайгером.

- Небольшое пополнение в нашей семье. Я очень счастлива! - подписала фотографию Иванович.

A little extension to our family ???. Couldn’t be more happy?? !!! @bastianschweinsteiger

A post shared by Ana Ivanovic (@anaivanovic) on

Теги: Швайнштайгер
Сегодня, 11:59
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