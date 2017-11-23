Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер ждут ребенка (фото)

A little extension to our family ???. Couldn’t be more happy?? !!! @bastianschweinsteiger A post shared by Ana Ivanovic (@anaivanovic) on Nov 22, 2017 at 8:11pm PST

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович сообщила, что ждет ребенка. 30-летняя сербка опубликовала в Инстаграме фотографию с детской обувью.Напомним, что Иванович замужем за экс-игроком "Баварии" и "МЮ" Бастианом Швайнштайгером.- Небольшое пополнение в нашей семье. Я очень счастлива! - подписала фотографию Иванович.