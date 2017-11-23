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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хабаровский СКА измерил температуру газона в преддверии матча с "Локомотивом" (фото)
Хабаровский СКА измерили температуру газона и воздуха на стадионе имени Ленина, где должна состояться встреча 18-го тура РФПЛ между СКА и "Локомотивом".
На 19:15 по местному времени температура составила -10,4 градуса по Цельсию. Измерения проводил глава региона Вячеслав Шпорт.
Напомним, ранее Росгидромет сообщал, что в ночь перед игрой температура в столице Хабаровского края опустится до -21°С. Игра запланирована на 27 ноября в 19:00 (12:00 мск).
На 19:15 по местному времени температура составила -10,4 градуса по Цельсию. Измерения проводил глава региона Вячеслав Шпорт.
Напомним, ранее Росгидромет сообщал, что в ночь перед игрой температура в столице Хабаровского края опустится до -21°С. Игра запланирована на 27 ноября в 19:00 (12:00 мск).
Хабаровск. 23 ноября. Местное время - 19:15. Температура поверхности поля и воздуха на Стадионе имени Ленина. Замер осуществляет губернатор края Вячеслав Шпорт.— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) November 23, 2017
В понедельник гостем ДВ будет лидер турнира главных команд российской Премьер-лиги, московский «Локомотив». pic.twitter.com/kB9xKKx9kL
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