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Хабаровский СКА измерил температуру газона в преддверии матча с "Локомотивом" (фото)

Хабаровский СКА измерили температуру газона и воздуха на стадионе имени Ленина, где должна состояться встреча 18-го тура РФПЛ между СКА и "Локомотивом".

На 19:15 по местному времени температура составила -10,4 градуса по Цельсию. Измерения проводил глава региона Вячеслав Шпорт.

Напомним, ранее Росгидромет сообщал, что в ночь перед игрой температура в столице Хабаровского края опустится до -21°С. Игра запланирована на 27 ноября в 19:00 (12:00 мск).

Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 14:06
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№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
Cогласен, на худой конец можно было махнуться самим домашними матчами

на худой конец-да. Но ведь всего этого можно было избежать СРАЗУ! Неужели никто не знал, что в Хабаровске в конце ноября морозы?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
нормальная температура,не развалится Локомотив если сыграет,никак не помешает играть в Палычу в любимый автобус
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:51) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Цитата: sanyapytilin
Вылетели бы вы в пердив. Не мучали ни себя, ни других

Они не виноваты, что те,кто составляет календарь идиоты. Как можно было в конце ноября поставить домашки в Хабаровске? Или главное дерби страны засунуть в декабрь?

Cогласен, на худой конец можно было махнуться самим домашними матчами
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:40) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Вылетели бы вы в пердив. Не мучали ни себя, ни других

Они не виноваты, что те,кто составляет календарь идиоты. Как можно было в конце ноября поставить домашки в Хабаровске? Или главное дерби страны засунуть в декабрь?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:24) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вылетели бы вы в пердив. Не мучали ни себя, ни других


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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