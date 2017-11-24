"Милан" разгромил "Аустрию" и вышел в плей-офф Лиги Европы

Футболисты "Милана" на своем поле взяли верх над "Аустрией" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1.Лига Европы5 тур: Моншайн, 21, Родригес, 27, Силва, 36, Кутроне, 42, Силва, 70, Кутроне, 90+3"Милан": Доннарумма, Родригес (Антонелли, 64), Сапата, Бонуччи (Гомес, 80), Мусаккио, Билья, Кессье, Чалханоглу, Борини (Локателли, 74), Кутроне, Силва"Аустрия" В: Пенц, Боркович, Мохаммед, Паула, Заламон (Глухакович, 69), Хольцхаузер (Хьюн, 86), Прокоп, Зербест, Моншайн, Альхассан, Пирес (Таджури, 78)Предупреждения: Мусаккио, 23, Заламон, 35, Моншайн, 54: Диакаби, 28, Фекир, 31, 70, Маолида, 90+1"Лион": Антони Лопеш - Марсело, Диакаби, Марсал, Морель, (Тусар, 46), - Фекир, Ндомбеле, Депай, Траоре, (Ауа, 16), Рафаэл - Диас."Аполлон": Вале - Юсте, Роберж, Жандер, Сачетти - Алеф, Яколиш, Жоау Педру - Сардинеро, Маглица, (Зелая, 18), Шембри.Предупреждения: Жандер, 32, Роберж, 39