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Ясмин Ханданович: мы обязаны сделать подарок болельщикам в матче с "Севильей"

Вратарь словенского "Марибора" Ясмин Ханданович высказался относительно предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Севильи".

"Все понимают, что игра с "Севильей" не будет иметь для нас никакого турнирного значения. Но это не значит, что нам не важен результат этой встречи. Мы обязаны сделать подарок болельщикам в последнем еврокубковом матче сезона.

К тому же это домашняя игра - фанаты будут гнать нас вперед все 90 минут. Знаю, будет сложно. "Севилья" - очень сильная команда, но нам нечего терять, и мы можем показать свой футбол. Думаю, это будет хороший день для нас", - цитируют Хандановича "Известия".
Теги: Марибор
Сегодня, 08:32
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