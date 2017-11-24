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Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
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На улице градус понижается, на поле градус повышается. Превью 18-го тура РФПЛ
Дыхание зимы уже чувствуется во многих регионах нашей страны, но градус эмоций и борьбы на футбольных полях от этого не становится ниже. Даже наоборот - с каждым матчем становится все жарче. Rusfootball.info рассказывает о самых горячих предложениях, которые нам приготовил 18-й тур Премьер-Лиги.
Откроется 18-й тур матчем команд, которые продолжают активно бороться за то, чтобы избежать стыков и прямого вылета. Их результаты в последних турах не позволили им подняться в турнирной таблице, но ситуация может измениться после очной встречи. «Амкар» попробует прервать свою пятиматчевую безвыигрышную серию. В случае если это не получится, он завершит второй месяц подряд без побед – в октябре и ноябре у пермского клуба пока что были только ничьи и поражения. При этом в эту пятницу команда Гаджиева будет испытывать кадровые трудности. Из-за дисквалификации не сыграют Белоруков и Идову, а из-за травм под вопросом участие в матче Рязанцева и Костюкова.
Любопытно, что Белоруков в любом случае пропустил бы игру с «Динамо», поскольку он принадлежит именно ему, а в «Амкаре» выступает на правах аренды. Так что можно сказать, что Дмитрий грамотно обнулил карточки. Плавно переходя к «бело-голубым», стоит отметить, что они не выигрывают несколько меньше, чем их нынешний соперник. Подопечные Хохлова не знают успеха с середины октября, когда они обыграли «СКА-Хабаровск» в первом матче под руководством нового тренера. В составе «Динамо» нет ни травмированных (Панченко не в счет, потому что находится на длительном лечении), ни дисквалифицированных, а потому у болельщиков столичного клуба есть вполне резонная надежда на то, что Хохлов еще до зимней паузы сможет перестроить игру команды и выбраться с предпоследнего места.
24 ноября, 17:30, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: Белоруков, Идову – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Занев, Сиваков, Конде, Зайцев – Комолов, Огуде, Шаваев, Гол – Форбс
"Динамо": Шунин – С. Терехов, Шунич, Хольмен, Козлов – Соу, Сапета, Соснин, А. Терехов, Ташаев – Луценко
Последние матчи: Н Н Н П Н / В Н П Н Н
Статистика личных встреч: 25 +6 =9 -10 24:34
Котировки: 2.43 - 2.84 - 3.48
Матч первого круга: 0:3
Трансляция матча:
Встречу «Тосно» и «Арсенала» тоже на подсознательном уровне можно отнести к битве за выживание, но турнирная таблица нам напоминает, что «туляки» нынче далеки от зоны риска. Более того, по итогам прошлого тура они поднялись на еще одну строчку и теперь занимают 6-е место. Осенние успехи дарят поклонникам тульской команды много положительных эмоций, но как забыть, что летом был не самый удачный период, который, помимо всего прочего, включил в себя домашнее поражение от «Тосно»? Наверняка этому поспособствует победа в предстоящей ответной встрече. По крайней мере, можно быть уверенным, что «Арсенал» сделает все для того, чтобы взять реванш.
Клуб из Ленинградской области подходит к субботнему матчу не в самом хорошем настроении. После неудач в играх с «Краснодаром» и «Зенитом» руководство «Тосно» приняло решение отстранить от работы сразу двух помощников Парфенова – Владимира Бесчастных и Владимира Щербака. Данный шаг был мотивирован последними результатами, хотя я бы не исключил и иных причин, которые поспособствовали такому наказанию по отношению к тренерам. Как это скажется на игре «тосненцев», мы узнаем уже совсем скоро. Пока же стоит напомнить, что за исключением Вукушича потерь у них нет. У «Арсенала» с составом тоже все практически в порядке. Единственным игроком, чье участие в матче находится под вопросом, является Кангва – замбийский нападающий только-только восстановился от имевшегося у него повреждения.
25 ноября, 16:30, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Тосно": Юрченко - Чернов, Буйволов, Дугалич, Сухарев – Полетанович, Марков, Мирзов, Галиуллин, Нуну Роша – Заболотный
"Арсенал": Габулов – Хагуш, Сунзу, Комбаров, Григалава, Беляев – Ткачев, Боурчану, Горбатенко, Чаушич – Джорджевич
Последние матчи: Н Н В П П / В П В В Н
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 2:1
Котировки: 2.17 - 3.06 - 3.80
Матч первого круга: 2:1
Трансляция матча:
33-летний Михаил Галактионов в двух матчах в статусе исполняющего обязанности главного тренера «Ахмата» набрал 4 очка, и уже появилась информация, что есть большая вероятность того, что он останется в клубе на постоянной основе. Конечно, судьба молодого специалиста зависит от заключительных игр первой части сезона. Две из них будут против топовых соперников в виде «Краснодара» и «Зенита», а предстоящая – против более скромной «Уфы». В этой связи представляется, что грозненский клуб должен сделать все возможное, чтобы обыграть «башкирцев», ведь именно это может позволить оставить Галактионова в качестве главного тренера вне зависимости от исхода игр с лидерами. Все-таки проиграть подопечным Шалимова и подопечным Манчини не зазорно, а вот подопечных Семака нужно побеждать. Конечно, я не говорю о том, что «уфимцы» являются слабой командой. Они не сильнее «Краснодара» и «Зенита» - это факт, подкрепленный турнирной таблицей, но они находятся в хорошей форме и стабильно набирают очки.
Правда, стоит отметить, что на выезде «Уфа» играет хуже, чем на своем поле. В том числе и по этой причине ее сложно считать фаворитом предстоящего матча. С учетом необходимости победного результата для Галактионова и для «Ахмата» этот статус практически безоговорочно присуждается «грозненцам». В состав чеченского клуба после восстановления от травм могут вернуться Мохаммади и Гиголаев – на этой неделе они работали в общей группе. Единственным, кто пока еще остается на больничном, является Иванов. У «Уфы» серьезное повреждение получил Ванек – он точно не сможет сыграть до зимней паузы. При этом важно, что после отбытой дисквалификации в распоряжении Семака вновь окажется Игбун. Не сомневаюсь, что он выйдет на поле с первых минут, а потому интересно, как Сергей Богданович поступит с Кротовым, который отличился в прошлом туре забитым голом. Останется ли молодой нападающий в запасе или будет играть в паре с Игбуном? Узнаем совсем скоро.
25 ноября, 19:00, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ахмат": Гудиев – Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев – Швец, Исмаэл Силва, Роши, Бериша – Мбенг
"Уфа": Беленов - Аликин, Никитин, Живоглядов, Тумасян, Йокич – Пауревич, Сысуев, Стоцкий, Салатич – Игбун
Последние матчи: П П Н В Н / В Н В П В
Статистика личных встреч: 7 +4 =0 -3 11:7
Котировки: 1.87 - 3.24 - 4.87
Матч первого круга: 2:3
Трансляция матча:
«Урал» в последних трех турах слегка прибуксовал. Ничья с «Амкаром», ничья с «Динамо», поражение от «Уфы» - и вот уже команда Тарханова не на четвертом месте, а на восьмом. Сейчас еще можно стабилизировать ситуацию и остаться в верхней половине турнирной таблицы, но если «шмели» не выиграют ни одного матча до зимнего перерыва, то рискуют оказаться даже за пределами первой десятки. Впрочем, не стоит излишне сгущать краски. «Урал» все еще остается непобедимым на своем поле. Ни один из девяти клубов, приезжавших в этом сезоне в Екатеринбург, не смог его обыграть. Возможно, это получится у «Краснодара», который может быть очень разозленным после разгрома от «Спартака».
Шалимов продолжает оставаться одной из самых неоднозначных персон российской Премьер-Лиги. «Быки» под его руководством могут выдать качественные матчи против представителей нижней части турнирной таблицы, но как только они играют с соперниками уровня «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» или «Спартака», следует поражение. «Урал» находится где-то в середине между двумя этими крайностями, а потому исход предстоящей встречи является абсолютно непредсказуемым. Букмекерские котировки, правда, говорят в пользу гостей, но я уверен, что игра будет идти на три результата. У хозяев нет травмированных игроков, а после дисквалификации в состав вернутся Бавин и Бумаль Майега. У «Краснодара» ситуация несколько обратная – к восстанавливающимся от травм Страндбергу, Окриашвили и Мартыновичу добавился выбывший до конца года Мамаев.
26 ноября, 11:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Годзюр - Данцев, Ароян, Кулаков, Балажиц – Димитров, Бавин, Бумаль Майега, Евсеев, Бикфалви – Ильин
"Краснодар": Синицын - Рамирес, Гранквист, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Подберезкин – Смолов
Последние матчи: В В Н Н П / П П В В П
Статистика личных встреч: 9 +2 =4 -3 8:16
Котировки: 4.13 - 3.41 - 1.94
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
ЦСКА наконец-то сумел одержать «сухую» победу в матче групповой стадии Лиги Чемпионов. С положительными эмоциями от этого события «армейцы» отправятся в Казань. Надо отдать должное Гончаренко, который умудряется с очень ограниченным выбором игроков добиваться хороших результатов как в еврокубках, так и на внутренней арене. Его ход с Вернблумом в роли нападающего не был слишком уж новым, но оказался очень действенным. Даже Курбан Бердыев признался, что для него это настоящее открытие. «Многим нападающим можно взять урок у шведа в плане умения играть остро на своих сильных качествах» - заявил главный тренер «Рубина». Ничто не предвещает того, что в игре против казанского клуба Вернблум не будет играть в атаке, а потому очень интересно посмотреть, сможет ли Курбан Бекиевич объяснить своим защитникам, как нужно действовать против Понтуса.
Важно отметить, что в предстоящей встрече не смогут сыграть травмированные Алексей Березуцкий, Георгий Миланов и Георгий Щенников. Все три игрока являются важными для ЦСКА, и Гончаренко вновь придется придумывать, как и кем их лучше всего заменить. «Казанцы» от кадровых проблем, по большому счету, не страдают. Олег Кузьмин станет единственным, кто не будет готов к матчу против «армейцев». При этом к тренировкам вернулся Сесар Навас. Бердыев заявил, что это положительный момент, но напомнил, что испанец почти месяц не играл и тренировался только индивидуально. Мы же напомним вам, что «Рубин» не может победить в четырех последних встречах. Возможно, «казанцы» вспомнят, как они обыгрывали ЦСКА в первом круге, и сделают это еще раз в это воскресенье, прервав тем самым свою неудачную серию.
26 ноября, 14:00, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Джанаев – Бауэр, Кудряшов, Гранат, Сигурдссон, Сорокин – Оздоев, Камболов, М’Вила, Жемалетдинов – Канунников
ЦСКА: Акинфеев – Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин – Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев – Витиньо
Последние матчи: В Н П Н Н / В Н П Н В
Статистика личных встреч: 31 +10 =5 -16 26:41
Котировки: 3.20 - 2.88 - 2.56
Матч первого круга: 2:1
Трансляция матча:
«Ростов» не побеждает в Премьер-Лиге уже 11 туров. Такой длительной серии неудач с ним не случалось с 2007-го года. Леонид Кучук не обвиняет своих подопечных в нежелании играть, а даже заявляет обратное – они настолько хотят выиграть, что это является для них психологическим тормозом. «Ростовчанам», конечно, пора сниматься с ручника и давить на педаль газа. Если вы помните, в августе они были даже на второй строчке в турнирной таблице, а сейчас после более чем трех месяцев без побед скатились на 11-е место. При этом от зоны прямого вылета их отделяет всего 3 очка. На данный момент в распоряжении Кучука имеются практически все футболисты основного состава, за исключением Юсупова и Могилевца. По этой причине тренер вряд ли имеет право жаловаться на какие-либо трудности и должен найти все-таки тот ключик, который откроет дорогу к победам.
Примером для Леонида Станиславовича вполне может стать Скрипченко. Наставник «Анжи» пока еще не наладил безупречную игру в обороне, но уже внес существенные изменения в атакующие действия своей команды. Как результат мы видим, что «махачкалинцы» стали выигрывать у равных себе по классу соперников и стали играть вничью с топ-клубами. Встреча прошлого тура с «Локомотивом» стала небольшим исключением, но и в ней они могли набрать очки, если бы судья назначил достаточно очевидный пенальти в ворота «железнодорожников». Впрочем, Скрипченко заявил, что его команда не заслужила большего и должна принять поражение. В предстоящем матче Вадим Викторович не сможет рассчитывать на помощь травмированных Мусалова и Хадарцева, но зато в его распоряжении вновь окажется Липартия, который полностью залечил свое повреждение.
26 ноября, 16:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Абаев - Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Ионов, Гацкан, Калачев, Майер – Бухаров
"Анжи": Лория – Самарджич, Брызгалов, Бакаев, Полуяхтов, Тетрашвили - Хубулов, Яковлев, Данченко, Гулиев – Прудников
Последние матчи: П Н Н П Н / П В Н В П
Статистика личных встреч: 19 +10 =5 -4 21:15
Котировки: 1.80 - 3.50 - 5.30
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Основной темой перед игрой «СКА-Хабаровск» и «Локомотива» стала погода. Эти строки я пишу в четвертом часу дня по хабаровскому времени, и сейчас в этом славном городе температура воздуха составляет -16 градусов. Ночью прогнозируют понижение до -25 градусов. Но смотрите, как потеплеет в понедельник! Синоптики обещают около -10 градусов без каких-либо осадков. Конечно, даже такие условия не могут считаться нормальными для игры в футбол. Но почему об этом не думали составителя календаря? Почему они решили, что матч первого круга, который состоялся 5 августа, должен был пройти в Москве? Ответы на эти вопросы мы вряд ли получим. Юрий Семин обратил внимание на то, что у ЦСКА после поездки в морозный Хабаровск на прошлой неделе из строя выбыли сразу два игрока, а также добавил, что при солидном «минусе» можно легко заработать пневмонию. При этом наставник «Локомотива» толерантно отметил, что если надо, то его команда сыграет и в таких условиях.
«СКА», само собой, не совсем хочет переносить игру в другой город. Это повлечет расходы на перелет и не прибавит сил и без того много летающим «хабаровчанам». В этой связи вопрос о достойном проведении матч был выведен на высший уровень. Им занялся сам губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он заявил, что поговорил со всеми, сам замерил температуру поля и верит, что футбол состоится при любой погоде. Также Шпорт отметил, что для болельщиков будут предусмотрены подложки на сидения, а также будут созданы все условия, чтобы всем было максимально комфортно. Если немного отвлечься от мороза и вспомнить о командах, то стоит сказать, что «СКА» не побеждает уже пять матчей подряд. Последняя победа «хабаровчан» датирована 30 сентября. «Локомотив», в свою очередь, не проигрывает в четырех последних турах, что позволяет ему продолжать возглавлять турнирную таблицу. По большому счету, встреча первой и последней команд Премьер-Лиги не должна нести в себе интригу, но усталость «железнодорожников» после игры в Лиге Европы, длительный перелет и погодные условия могут внести свои коррективы и привести к неожиданному результату.
27 ноября, 12:00, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев – Казанков, Никифоров, Дедечко, Карасев – Маркович
"Локомотив": Коченков - Михалик, Кверквелия, Игнатьев, В. Денисов – И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Фарфан
Последние матчи: П Н П П П / П В В Н В
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:1
Котировки: 6.30 - 3.65 - 1.65
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Главный матч 18-го тура состоится только в понедельник вечером, поэтому в пятничном превью не имеет большого смысла рассуждать о нем во всех деталях. Тем более что на нашем сайте будет отдельный материал, посвященный этой игре. Сейчас же мы напомним, что «Зенит» подходит к встрече со «Спартаком» после разгромной победы над «Тосно» и успеха в Лиге Европы. Однако еще недавно подопечные Манчини испытывали трудности и не могли победить 5 туров подряд. «Красно-белые» на этой неделе крайне обидным образом упустили 3 очка в матче с «Марибором», но это обстоятельство должно их лишь еще больше завести. Для питерского клуба это может обернуться большими неприятностями, ведь команда Карреры, помимо особого настроя, будет иметь преимущество во времени подготовки. Да и вообще «москвичи» находятся в отличной форме и не проигрывают уже 10 игр подряд.
Дисквалифицированных в составе обеих команд нет. Об актуальном списке потерь из-за травм логичнее будет поговорить в понедельник в отдельной статье. Хотя уже сейчас понятно, что Тимофеев, Тигиев, Джано и Лунев не смогут принять участие в важнейшей встрече. Любопытно вспомнить, что «Зенит» еще ни разу не побеждал на «Открытие Арене». Дважды он играл со «Спартаком» вничью, а в прошлом сезоне проиграл со счетом 1:2. Тем не менее, уже в новом чемпионате «сине-бело-голубые» ответили «красно-белым» мощным разгромом на стадионе «Санкт-Петербург» - 5:1. Тогда, кстати говоря, много вопросов оставила работа главного арбитра Вилкова. Несмотря на это перед предстоящей в понедельник игрой были слухи, что этот судья вновь будет назначен на встречу «Зенита» и «Спартака». Источником информации был «Спорт-Экспресс», но выяснилось, что коллеги ошиблись с инсайдом, и на самом деле обслуживать главный матч 18-го тура будет Мешков. Любопытно, что при его судействе и столичный клуб, и питерский в основном побеждали, но он ни разу не работал на игре между ними. Что ж, пожелаем Мешкову удачного дебюта, а всем нам хорошего футбола.
27 ноября, 19:30, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Селихов – Джикия, Комбаров, Таски, Ещенко - Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес – Луис Адриано, Зе Луиш
"Зенит": Лодыгин - Маммана, Кришито, Иванович, Смольников – Паредес, Краневиттер, Кузяев, Шатов, Кокорин – Ригони
Последние матчи: В Н Н В В / П Н П Н В
Статистика личных встреч: 47 +17 =12 -18 71:80
Котировки: 2.55 - 3.43 - 2.73
Матч первого круга: 1:5
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Амкар" – "Динамо"
Откроется 18-й тур матчем команд, которые продолжают активно бороться за то, чтобы избежать стыков и прямого вылета. Их результаты в последних турах не позволили им подняться в турнирной таблице, но ситуация может измениться после очной встречи. «Амкар» попробует прервать свою пятиматчевую безвыигрышную серию. В случае если это не получится, он завершит второй месяц подряд без побед – в октябре и ноябре у пермского клуба пока что были только ничьи и поражения. При этом в эту пятницу команда Гаджиева будет испытывать кадровые трудности. Из-за дисквалификации не сыграют Белоруков и Идову, а из-за травм под вопросом участие в матче Рязанцева и Костюкова.
Любопытно, что Белоруков в любом случае пропустил бы игру с «Динамо», поскольку он принадлежит именно ему, а в «Амкаре» выступает на правах аренды. Так что можно сказать, что Дмитрий грамотно обнулил карточки. Плавно переходя к «бело-голубым», стоит отметить, что они не выигрывают несколько меньше, чем их нынешний соперник. Подопечные Хохлова не знают успеха с середины октября, когда они обыграли «СКА-Хабаровск» в первом матче под руководством нового тренера. В составе «Динамо» нет ни травмированных (Панченко не в счет, потому что находится на длительном лечении), ни дисквалифицированных, а потому у болельщиков столичного клуба есть вполне резонная надежда на то, что Хохлов еще до зимней паузы сможет перестроить игру команды и выбраться с предпоследнего места.
24 ноября, 17:30, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: Белоруков, Идову – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Занев, Сиваков, Конде, Зайцев – Комолов, Огуде, Шаваев, Гол – Форбс
"Динамо": Шунин – С. Терехов, Шунич, Хольмен, Козлов – Соу, Сапета, Соснин, А. Терехов, Ташаев – Луценко
Последние матчи: Н Н Н П Н / В Н П Н Н
Статистика личных встреч: 25 +6 =9 -10 24:34
Котировки: 2.43 - 2.84 - 3.48
Матч первого круга: 0:3
Трансляция матча:
"Тосно" – "Арсенал"
Встречу «Тосно» и «Арсенала» тоже на подсознательном уровне можно отнести к битве за выживание, но турнирная таблица нам напоминает, что «туляки» нынче далеки от зоны риска. Более того, по итогам прошлого тура они поднялись на еще одну строчку и теперь занимают 6-е место. Осенние успехи дарят поклонникам тульской команды много положительных эмоций, но как забыть, что летом был не самый удачный период, который, помимо всего прочего, включил в себя домашнее поражение от «Тосно»? Наверняка этому поспособствует победа в предстоящей ответной встрече. По крайней мере, можно быть уверенным, что «Арсенал» сделает все для того, чтобы взять реванш.
Клуб из Ленинградской области подходит к субботнему матчу не в самом хорошем настроении. После неудач в играх с «Краснодаром» и «Зенитом» руководство «Тосно» приняло решение отстранить от работы сразу двух помощников Парфенова – Владимира Бесчастных и Владимира Щербака. Данный шаг был мотивирован последними результатами, хотя я бы не исключил и иных причин, которые поспособствовали такому наказанию по отношению к тренерам. Как это скажется на игре «тосненцев», мы узнаем уже совсем скоро. Пока же стоит напомнить, что за исключением Вукушича потерь у них нет. У «Арсенала» с составом тоже все практически в порядке. Единственным игроком, чье участие в матче находится под вопросом, является Кангва – замбийский нападающий только-только восстановился от имевшегося у него повреждения.
25 ноября, 16:30, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Тосно": Юрченко - Чернов, Буйволов, Дугалич, Сухарев – Полетанович, Марков, Мирзов, Галиуллин, Нуну Роша – Заболотный
"Арсенал": Габулов – Хагуш, Сунзу, Комбаров, Григалава, Беляев – Ткачев, Боурчану, Горбатенко, Чаушич – Джорджевич
Последние матчи: Н Н В П П / В П В В Н
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 2:1
Котировки: 2.17 - 3.06 - 3.80
Матч первого круга: 2:1
Трансляция матча:
"Ахмат" – "Уфа"
33-летний Михаил Галактионов в двух матчах в статусе исполняющего обязанности главного тренера «Ахмата» набрал 4 очка, и уже появилась информация, что есть большая вероятность того, что он останется в клубе на постоянной основе. Конечно, судьба молодого специалиста зависит от заключительных игр первой части сезона. Две из них будут против топовых соперников в виде «Краснодара» и «Зенита», а предстоящая – против более скромной «Уфы». В этой связи представляется, что грозненский клуб должен сделать все возможное, чтобы обыграть «башкирцев», ведь именно это может позволить оставить Галактионова в качестве главного тренера вне зависимости от исхода игр с лидерами. Все-таки проиграть подопечным Шалимова и подопечным Манчини не зазорно, а вот подопечных Семака нужно побеждать. Конечно, я не говорю о том, что «уфимцы» являются слабой командой. Они не сильнее «Краснодара» и «Зенита» - это факт, подкрепленный турнирной таблицей, но они находятся в хорошей форме и стабильно набирают очки.
Правда, стоит отметить, что на выезде «Уфа» играет хуже, чем на своем поле. В том числе и по этой причине ее сложно считать фаворитом предстоящего матча. С учетом необходимости победного результата для Галактионова и для «Ахмата» этот статус практически безоговорочно присуждается «грозненцам». В состав чеченского клуба после восстановления от травм могут вернуться Мохаммади и Гиголаев – на этой неделе они работали в общей группе. Единственным, кто пока еще остается на больничном, является Иванов. У «Уфы» серьезное повреждение получил Ванек – он точно не сможет сыграть до зимней паузы. При этом важно, что после отбытой дисквалификации в распоряжении Семака вновь окажется Игбун. Не сомневаюсь, что он выйдет на поле с первых минут, а потому интересно, как Сергей Богданович поступит с Кротовым, который отличился в прошлом туре забитым голом. Останется ли молодой нападающий в запасе или будет играть в паре с Игбуном? Узнаем совсем скоро.
25 ноября, 19:00, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ахмат": Гудиев – Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев – Швец, Исмаэл Силва, Роши, Бериша – Мбенг
"Уфа": Беленов - Аликин, Никитин, Живоглядов, Тумасян, Йокич – Пауревич, Сысуев, Стоцкий, Салатич – Игбун
Последние матчи: П П Н В Н / В Н В П В
Статистика личных встреч: 7 +4 =0 -3 11:7
Котировки: 1.87 - 3.24 - 4.87
Матч первого круга: 2:3
Трансляция матча:
"Урал" – "Краснодар"
«Урал» в последних трех турах слегка прибуксовал. Ничья с «Амкаром», ничья с «Динамо», поражение от «Уфы» - и вот уже команда Тарханова не на четвертом месте, а на восьмом. Сейчас еще можно стабилизировать ситуацию и остаться в верхней половине турнирной таблицы, но если «шмели» не выиграют ни одного матча до зимнего перерыва, то рискуют оказаться даже за пределами первой десятки. Впрочем, не стоит излишне сгущать краски. «Урал» все еще остается непобедимым на своем поле. Ни один из девяти клубов, приезжавших в этом сезоне в Екатеринбург, не смог его обыграть. Возможно, это получится у «Краснодара», который может быть очень разозленным после разгрома от «Спартака».
Шалимов продолжает оставаться одной из самых неоднозначных персон российской Премьер-Лиги. «Быки» под его руководством могут выдать качественные матчи против представителей нижней части турнирной таблицы, но как только они играют с соперниками уровня «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» или «Спартака», следует поражение. «Урал» находится где-то в середине между двумя этими крайностями, а потому исход предстоящей встречи является абсолютно непредсказуемым. Букмекерские котировки, правда, говорят в пользу гостей, но я уверен, что игра будет идти на три результата. У хозяев нет травмированных игроков, а после дисквалификации в состав вернутся Бавин и Бумаль Майега. У «Краснодара» ситуация несколько обратная – к восстанавливающимся от травм Страндбергу, Окриашвили и Мартыновичу добавился выбывший до конца года Мамаев.
26 ноября, 11:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Годзюр - Данцев, Ароян, Кулаков, Балажиц – Димитров, Бавин, Бумаль Майега, Евсеев, Бикфалви – Ильин
"Краснодар": Синицын - Рамирес, Гранквист, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Подберезкин – Смолов
Последние матчи: В В Н Н П / П П В В П
Статистика личных встреч: 9 +2 =4 -3 8:16
Котировки: 4.13 - 3.41 - 1.94
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
"Рубин" – ЦСКА
ЦСКА наконец-то сумел одержать «сухую» победу в матче групповой стадии Лиги Чемпионов. С положительными эмоциями от этого события «армейцы» отправятся в Казань. Надо отдать должное Гончаренко, который умудряется с очень ограниченным выбором игроков добиваться хороших результатов как в еврокубках, так и на внутренней арене. Его ход с Вернблумом в роли нападающего не был слишком уж новым, но оказался очень действенным. Даже Курбан Бердыев признался, что для него это настоящее открытие. «Многим нападающим можно взять урок у шведа в плане умения играть остро на своих сильных качествах» - заявил главный тренер «Рубина». Ничто не предвещает того, что в игре против казанского клуба Вернблум не будет играть в атаке, а потому очень интересно посмотреть, сможет ли Курбан Бекиевич объяснить своим защитникам, как нужно действовать против Понтуса.
Важно отметить, что в предстоящей встрече не смогут сыграть травмированные Алексей Березуцкий, Георгий Миланов и Георгий Щенников. Все три игрока являются важными для ЦСКА, и Гончаренко вновь придется придумывать, как и кем их лучше всего заменить. «Казанцы» от кадровых проблем, по большому счету, не страдают. Олег Кузьмин станет единственным, кто не будет готов к матчу против «армейцев». При этом к тренировкам вернулся Сесар Навас. Бердыев заявил, что это положительный момент, но напомнил, что испанец почти месяц не играл и тренировался только индивидуально. Мы же напомним вам, что «Рубин» не может победить в четырех последних встречах. Возможно, «казанцы» вспомнят, как они обыгрывали ЦСКА в первом круге, и сделают это еще раз в это воскресенье, прервав тем самым свою неудачную серию.
26 ноября, 14:00, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Джанаев – Бауэр, Кудряшов, Гранат, Сигурдссон, Сорокин – Оздоев, Камболов, М’Вила, Жемалетдинов – Канунников
ЦСКА: Акинфеев – Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин – Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев – Витиньо
Последние матчи: В Н П Н Н / В Н П Н В
Статистика личных встреч: 31 +10 =5 -16 26:41
Котировки: 3.20 - 2.88 - 2.56
Матч первого круга: 2:1
Трансляция матча:
"Ростов" – "Анжи"
«Ростов» не побеждает в Премьер-Лиге уже 11 туров. Такой длительной серии неудач с ним не случалось с 2007-го года. Леонид Кучук не обвиняет своих подопечных в нежелании играть, а даже заявляет обратное – они настолько хотят выиграть, что это является для них психологическим тормозом. «Ростовчанам», конечно, пора сниматься с ручника и давить на педаль газа. Если вы помните, в августе они были даже на второй строчке в турнирной таблице, а сейчас после более чем трех месяцев без побед скатились на 11-е место. При этом от зоны прямого вылета их отделяет всего 3 очка. На данный момент в распоряжении Кучука имеются практически все футболисты основного состава, за исключением Юсупова и Могилевца. По этой причине тренер вряд ли имеет право жаловаться на какие-либо трудности и должен найти все-таки тот ключик, который откроет дорогу к победам.
Примером для Леонида Станиславовича вполне может стать Скрипченко. Наставник «Анжи» пока еще не наладил безупречную игру в обороне, но уже внес существенные изменения в атакующие действия своей команды. Как результат мы видим, что «махачкалинцы» стали выигрывать у равных себе по классу соперников и стали играть вничью с топ-клубами. Встреча прошлого тура с «Локомотивом» стала небольшим исключением, но и в ней они могли набрать очки, если бы судья назначил достаточно очевидный пенальти в ворота «железнодорожников». Впрочем, Скрипченко заявил, что его команда не заслужила большего и должна принять поражение. В предстоящем матче Вадим Викторович не сможет рассчитывать на помощь травмированных Мусалова и Хадарцева, но зато в его распоряжении вновь окажется Липартия, который полностью залечил свое повреждение.
26 ноября, 16:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Абаев - Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Ионов, Гацкан, Калачев, Майер – Бухаров
"Анжи": Лория – Самарджич, Брызгалов, Бакаев, Полуяхтов, Тетрашвили - Хубулов, Яковлев, Данченко, Гулиев – Прудников
Последние матчи: П Н Н П Н / П В Н В П
Статистика личных встреч: 19 +10 =5 -4 21:15
Котировки: 1.80 - 3.50 - 5.30
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
"СКА-Хабаровск" – "Локомотив"
Основной темой перед игрой «СКА-Хабаровск» и «Локомотива» стала погода. Эти строки я пишу в четвертом часу дня по хабаровскому времени, и сейчас в этом славном городе температура воздуха составляет -16 градусов. Ночью прогнозируют понижение до -25 градусов. Но смотрите, как потеплеет в понедельник! Синоптики обещают около -10 градусов без каких-либо осадков. Конечно, даже такие условия не могут считаться нормальными для игры в футбол. Но почему об этом не думали составителя календаря? Почему они решили, что матч первого круга, который состоялся 5 августа, должен был пройти в Москве? Ответы на эти вопросы мы вряд ли получим. Юрий Семин обратил внимание на то, что у ЦСКА после поездки в морозный Хабаровск на прошлой неделе из строя выбыли сразу два игрока, а также добавил, что при солидном «минусе» можно легко заработать пневмонию. При этом наставник «Локомотива» толерантно отметил, что если надо, то его команда сыграет и в таких условиях.
«СКА», само собой, не совсем хочет переносить игру в другой город. Это повлечет расходы на перелет и не прибавит сил и без того много летающим «хабаровчанам». В этой связи вопрос о достойном проведении матч был выведен на высший уровень. Им занялся сам губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он заявил, что поговорил со всеми, сам замерил температуру поля и верит, что футбол состоится при любой погоде. Также Шпорт отметил, что для болельщиков будут предусмотрены подложки на сидения, а также будут созданы все условия, чтобы всем было максимально комфортно. Если немного отвлечься от мороза и вспомнить о командах, то стоит сказать, что «СКА» не побеждает уже пять матчей подряд. Последняя победа «хабаровчан» датирована 30 сентября. «Локомотив», в свою очередь, не проигрывает в четырех последних турах, что позволяет ему продолжать возглавлять турнирную таблицу. По большому счету, встреча первой и последней команд Премьер-Лиги не должна нести в себе интригу, но усталость «железнодорожников» после игры в Лиге Европы, длительный перелет и погодные условия могут внести свои коррективы и привести к неожиданному результату.
27 ноября, 12:00, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев – Казанков, Никифоров, Дедечко, Карасев – Маркович
"Локомотив": Коченков - Михалик, Кверквелия, Игнатьев, В. Денисов – И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Фарфан
Последние матчи: П Н П П П / П В В Н В
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:1
Котировки: 6.30 - 3.65 - 1.65
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
"Спартак" - "Зенит"
Главный матч 18-го тура состоится только в понедельник вечером, поэтому в пятничном превью не имеет большого смысла рассуждать о нем во всех деталях. Тем более что на нашем сайте будет отдельный материал, посвященный этой игре. Сейчас же мы напомним, что «Зенит» подходит к встрече со «Спартаком» после разгромной победы над «Тосно» и успеха в Лиге Европы. Однако еще недавно подопечные Манчини испытывали трудности и не могли победить 5 туров подряд. «Красно-белые» на этой неделе крайне обидным образом упустили 3 очка в матче с «Марибором», но это обстоятельство должно их лишь еще больше завести. Для питерского клуба это может обернуться большими неприятностями, ведь команда Карреры, помимо особого настроя, будет иметь преимущество во времени подготовки. Да и вообще «москвичи» находятся в отличной форме и не проигрывают уже 10 игр подряд.
Дисквалифицированных в составе обеих команд нет. Об актуальном списке потерь из-за травм логичнее будет поговорить в понедельник в отдельной статье. Хотя уже сейчас понятно, что Тимофеев, Тигиев, Джано и Лунев не смогут принять участие в важнейшей встрече. Любопытно вспомнить, что «Зенит» еще ни разу не побеждал на «Открытие Арене». Дважды он играл со «Спартаком» вничью, а в прошлом сезоне проиграл со счетом 1:2. Тем не менее, уже в новом чемпионате «сине-бело-голубые» ответили «красно-белым» мощным разгромом на стадионе «Санкт-Петербург» - 5:1. Тогда, кстати говоря, много вопросов оставила работа главного арбитра Вилкова. Несмотря на это перед предстоящей в понедельник игрой были слухи, что этот судья вновь будет назначен на встречу «Зенита» и «Спартака». Источником информации был «Спорт-Экспресс», но выяснилось, что коллеги ошиблись с инсайдом, и на самом деле обслуживать главный матч 18-го тура будет Мешков. Любопытно, что при его судействе и столичный клуб, и питерский в основном побеждали, но он ни разу не работал на игре между ними. Что ж, пожелаем Мешкову удачного дебюта, а всем нам хорошего футбола.
27 ноября, 19:30, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Селихов – Джикия, Комбаров, Таски, Ещенко - Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес – Луис Адриано, Зе Луиш
"Зенит": Лодыгин - Маммана, Кришито, Иванович, Смольников – Паредес, Краневиттер, Кузяев, Шатов, Кокорин – Ригони
Последние матчи: В Н Н В В / П Н П Н В
Статистика личных встреч: 47 +17 =12 -18 71:80
Котировки: 2.55 - 3.43 - 2.73
Матч первого круга: 1:5
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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