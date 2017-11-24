"Амкар" серию прервал, "Динамо" свою продолжило

Чемпионат России



18 тур



"Амкар" - "Динамо" 2:1

Пермский клуб победил москвичей дома и прервал свою серию из пяти неудачных матчей. О том, как "Амкар" побеждал, об Эззатолахи, который и главный гол матча оформил, и пенальти привёз, и о многом другом - материалОткрывать тур предстояло командам, долгое время не знавшим побед. "Динамо" блюло традицию с середины октября, пермяки же не могли выиграть еще больше - аж пять матчей подряд. Так что очная встреча пришлась эти клубам кстати. С кем, если не с таким же неудачником, попытаться вернуться на правильный путь. Впрочем, грозила и не слишком зрелищная ничья, устроить которая как одних, так и других, вряд ли была способна.Даже каких-то единичных конкретных эпизодов вспомнить трудно, - команды начинали эту игру в центре поля и упорно держались подальше от штрафных площадей. "Амкар" чуть побольше владел мячом, но фиксировать этот момент даже не было смысла, поскольку из территориального превосходства вытекал лишь сонливый поперечный перекат и неторопливый поиск продолжения через вратаря. "Динамо" чего-то ожидало первые десять минут, стояло на своей половине и даже не пыталось что-то изобретать. Когда встрепенулось и наконец-то попробовало что-то изобрести - добилось лишь оголения зон, благодаря чему хозяева начали доходить до ворот Шунина. На исходе первой трети тайма даже сподобились на пару весомых эпизодов, но надежно запороли все возможности и даже не попали в створ.Смелый и довольно неплохой удар иранца Саид Эззатолахи с линии штрафной выделялся на фоне этой встречи примерно так же, как выделялась бы Синди Кроуфорд посреди российской глубинки. Естественно, в свои лучшие годы (речь об актрисе). Матчу по-прежнему не хватало событий. По-прежнему пермяки допускали меньше неточностей, получше боролись и за счёт этого имел некое игровое превосходство, но подавляющим назвать его было трудно. Полновесный перевес в пользу хозяев сложился на исходе второй десятиминутки, но довольно быстро развеялся над искусственным покрытием стадиона "Звезда".Перед перерывом команды немного оживились, видимо, замерзли за почти целый час. Наконец-то что-то изобрело "Динамо", молчавшее на протяжении всего тайма, а вот "Амкар" наиграл даже на штангу - опять издалека пальнули пермяки по воротам Шунина и могли открыть счёт в этой далеко не зрелищной игре, но Януш Гол в створ не попал. Это воодушевление способствовало вере в то, что во втором тайме что-нибудь измениться и тогда мы увидим больше хороших ударов и голевых эпизодов.Не успели все болельщики вернуться из буфета, как "Амкар" начал делать этот матч лучше. После атаки правым флангом Занев подавал в штрафную площадь, Милькович скинул, и Януш Гол, воспользовавшись нерасторопностью защитников, пробил в дальний, незащищенный угол. "Амкар" повёл заслуженно. Весь первый тайм, да и начало второго они были гораздо активнее.Хозяева вели не очень долго. Вскоре Эззатолахи нарушил правила в собственной штрафной на Антоне Терехове. Луценко бахнул с одиннадцати метров так, что никакой вратарь на свете такой удар не вытащил бы.Пермяки унывать не стали. Сразу же вернулись в игру, вновь начали доминировать (уже полноценно, а не так, как в самом начале встречи) и кружить вокруг штрафной Шунина. Один из защитников москвичей грубо ошибся, посчитав, что мяч наверняка уйдет за лицевую, Гащенко "круглого" достал и выдал передачу на край вратарской. Эззатолахи, несколькими минутами ранее привезший гол в свои ворота, добил мяч в ворота и вновь вывел "Амкар" вперёд."Динамо" в заключительной части матча бросило всё силы в атаку для того, чтобы уйти от поражения, но привело это к совершенно противоположным результатам. "Амкар" умело ловил противника на контратаках и мог своё преимущество закреплять - чуть-чуть не хватило точности и хладнокровия.В результате пермяки победили и свою серию прервали, набрав 21 очко, и ушли на две позиции от зоны стыков. "Динамо" же осталось на втором с конца месте с 16 игровыми баллами. Что ж, время у руководства москвичей ещё есть. Но пока что всё выглядит так, будто Хохлов ну совсем не справляется.Гол, 50, Эззатоллахи, 70 - Луценко, 55 (пен.)Нигматуллин, Милькович, Занев, Сиваков, Зайцев, Гащенков, Костюков (Прокофьев, 88), Гол (Форбс, 86), Огуде, Эззатоллахи, Комолов (Шаваев, 90+2)Шунин, Козлов, Морозов, Хольмен, Шуньич, Сапета (Бечирай, 60), Соснин, Соу, Ташаев, Терехов (Цаллагов, 70), Луценко (Обольский, 80)Соснин, 23, Соу, 45, Луценко, 66, Шунин, 75, Цаллагов, 79, Зайцев, 90