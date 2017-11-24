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Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан назван лучшим футболистом недели в Лиге Европы.

Напомним, что в рамках 5-го тура группового этапа ЛЕ "Локомотив" победил "Копенгаген" (2:1), причем оба мяча забил Фарфан. Фарфан набрал 41% голосов на официальном сайте УЕФА.

Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 18:01
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