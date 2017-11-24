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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан назван лучшим футболистом недели в Лиге Европы.
Напомним, что в рамках 5-го тура группового этапа ЛЕ "Локомотив" победил "Копенгаген" (2:1), причем оба мяча забил Фарфан. Фарфан набрал 41% голосов на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что в рамках 5-го тура группового этапа ЛЕ "Локомотив" победил "Копенгаген" (2:1), причем оба мяча забил Фарфан. Фарфан набрал 41% голосов на официальном сайте УЕФА.
Форвард @fclokomotiv Джефферсон Фарфан выбран болельщиками Лучшим игроком недели в #ЛигаЕвропы ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 24, 2017
Заслужил! ?? pic.twitter.com/MwH6pisrZj
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