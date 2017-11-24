Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Форвард @fclokomotiv Джефферсон Фарфан выбран болельщиками Лучшим игроком недели в #ЛигаЕвропы ?

Заслужил! ?? pic.twitter.com/MwH6pisrZj — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 24, 2017

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан назван лучшим футболистом недели в Лиге Европы.Напомним, что в рамках 5-го тура группового этапа ЛЕ "Локомотив" победил "Копенгаген" (2:1), причем оба мяча забил Фарфан. Фарфан набрал 41% голосов на официальном сайте УЕФА.