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Дмитрий Хохлов: "Динамо" почему-то начинает играть только, когда пропустит

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Амкара" (1:2) в матче 18-го тура РФПЛ.

"Не получилось многое, допустили ошибки в обороне, которые привели к двум пропущенным мячам. Мы сами создаем моменты, даем сопернику создавать ситуации, которые приводят к голам. Гол Гола не спутал карты. "Динамо" почему-то начинает играть только, когда пропустит. Давит страх или турнирное положение. Напрашивалась замена Вандерсона? Если бы пораньше подсказали, я бы его выпустил", – сказал Хохлов.
Теги: Хохлов Динамо Амкар
Сегодня, 20:10
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№2 Написал: pivas (Сегодня, 20:55) #
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ДИМА ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ , ЧТО С ТАКИМ НАБОРОМ ПЕРСОНАЖЕЙ ТОЛКУ НЕ ДОБИТЬСЯ .
Регистрация: 23.05.2016
№1 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 20:39) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Бляяяя, ну ты же тренер, что это за детский лепет- "почему-то", "подсказали бы". Впечатление, что посторнний человек со стороны обсуждает.
Делай так, чтобы не допускали, не создавали. Быстро что-то Дима сдается.
Регистрация: 19.10.2008
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