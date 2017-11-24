Дмитрий Хохлов: "Динамо" почему-то начинает играть только, когда пропустит

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Амкара" (1:2) в матче 18-го тура РФПЛ."Не получилось многое, допустили ошибки в обороне, которые привели к двум пропущенным мячам. Мы сами создаем моменты, даем сопернику создавать ситуации, которые приводят к голам. Гол Гола не спутал карты. "Динамо" почему-то начинает играть только, когда пропустит. Давит страх или турнирное положение. Напрашивалась замена Вандерсона? Если бы пораньше подсказали, я бы его выпустил", – сказал Хохлов.