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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Хохлов: "Динамо" почему-то начинает играть только, когда пропустит
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Амкара" (1:2) в матче 18-го тура РФПЛ.
"Не получилось многое, допустили ошибки в обороне, которые привели к двум пропущенным мячам. Мы сами создаем моменты, даем сопернику создавать ситуации, которые приводят к голам. Гол Гола не спутал карты. "Динамо" почему-то начинает играть только, когда пропустит. Давит страх или турнирное положение. Напрашивалась замена Вандерсона? Если бы пораньше подсказали, я бы его выпустил", – сказал Хохлов.
"Не получилось многое, допустили ошибки в обороне, которые привели к двум пропущенным мячам. Мы сами создаем моменты, даем сопернику создавать ситуации, которые приводят к голам. Гол Гола не спутал карты. "Динамо" почему-то начинает играть только, когда пропустит. Давит страх или турнирное положение. Напрашивалась замена Вандерсона? Если бы пораньше подсказали, я бы его выпустил", – сказал Хохлов.
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