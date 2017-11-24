Дэниэл Старридж может зимой перейти в "Милан"

Нападающий "Ливерпуль" Дэниэл Старридж может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Calciomercato.28-летний игрок недоволен, что не проходит в стартовый состав в английском клубе, и планирует сменить команду.В текущем сезоне Старридж сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.