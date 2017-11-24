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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Анатолий Давыдов: думаю, "Зенит-2" нарушил правила fair play, потому что нам не дали пенальти (1)
Анатолий Давыдов: думаю, "Зенит-2" нарушил правила fair play, потому что нам не дали пенальти (1)
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Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
Дэниэл Старридж может зимой перейти в "Милан"
Нападающий "Ливерпуль" Дэниэл Старридж может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Calciomercato.
28-летний игрок недоволен, что не проходит в стартовый состав в английском клубе, и планирует сменить команду.
В текущем сезоне Старридж сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.
28-летний игрок недоволен, что не проходит в стартовый состав в английском клубе, и планирует сменить команду.
В текущем сезоне Старридж сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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