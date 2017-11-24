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Кака продолжит карьеру в чемпионате Китая

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака продолжит карьеру в китайском клубе "Гуйчжоу Чжичэн", утверждает Corriere dello Sport.

35-летний футболист заключит однолетнее соглашение с клубом.

Напомним, в октябре этого года Кака покинул американскую команду "Орландо Сити", игроком которой являлся с 2014 года.
Теги: Кака Трансферы
Вчера, 23:05
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