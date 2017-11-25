Майкл Кэррик: со мной все в порядке, буду бороться за место в составе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик рассказал о состоянии своего здоровья."Хочу прояснить ситуацию со своим здоровьем, потому что многие интересовались, почему я не играл последние пару месяцев.После того как я странно почувствовал себя во втором тайме матча с "Бертоном" (4:1) в сентябре, я прошел серьезные тесты. У меня диагностировали сердечную аритмию, поэтому мне пришлось пройти процедуру сердечной абляции.Сейчас со мной все в порядке. Хочу заверить всех, что я здоров и вернулся к тренировкам с командой. Сейчас работаю над формой, чтобы побороться за попадание в состав", - написал футболист.