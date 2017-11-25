Леандро Паредес - о Панове: я бы так не сделал ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес перед матчем 18-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что пример Александра Панова, начавшего болеть за красно-белых после игры в "Зените", есть и в Аргентине.– Я бы не стал выделять кого-то персонально – у москвичей хорошая команда, все могут представлять опасность. Особенно, тройка в нападении – Промес, Зе Луиш, Луиз Адриану. Но мы должны быть внимательными с каждым футболистом.– Да, это вполне обычная ситуация. Об этом редко говорится вслух, но я слышал много таких историй.– Ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни.