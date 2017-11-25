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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леандро Паредес - о Панове: я бы так не сделал ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес перед матчем 18-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что пример Александра Панова, начавшего болеть за красно-белых после игры в "Зените", есть и в Аргентине.
– Вы уже играли со "Спартаком" и видели его футболистов в других матчах. Кто самый опасный?
– Я бы не стал выделять кого-то персонально – у москвичей хорошая команда, все могут представлять опасность. Особенно, тройка в нападении – Промес, Зе Луиш, Луиз Адриану. Но мы должны быть внимательными с каждым футболистом.
– Бывший игрок "Зенита" Александр Панов никогда не играл за "Спартак", но неожиданно стал фанатом этой команды. В Аргентине такое возможно, чтобы экс-футболист "Боки" вдруг стал болеть за "Ривер Плейт"?
– Да, это вполне обычная ситуация. Об этом редко говорится вслух, но я слышал много таких историй.
– А вы бы смогли так?
– Ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни.
СЭ
– Вы уже играли со "Спартаком" и видели его футболистов в других матчах. Кто самый опасный?
– Я бы не стал выделять кого-то персонально – у москвичей хорошая команда, все могут представлять опасность. Особенно, тройка в нападении – Промес, Зе Луиш, Луиз Адриану. Но мы должны быть внимательными с каждым футболистом.
– Бывший игрок "Зенита" Александр Панов никогда не играл за "Спартак", но неожиданно стал фанатом этой команды. В Аргентине такое возможно, чтобы экс-футболист "Боки" вдруг стал болеть за "Ривер Плейт"?
– Да, это вполне обычная ситуация. Об этом редко говорится вслух, но я слышал много таких историй.
– А вы бы смогли так?
– Ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни.
СЭ
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