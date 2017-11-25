Роман Пилипчук: анализировать игру "Краснодара" проще всего

Тренер "Спартака" Роман Пилипчук рассказал о том, игру каких команд РФПЛ проще анализировать."Мне почему-то больше нравится анализировать команды из верхней части турнирной таблицы, потому что зачастую, учитывая квалификацию игроков, которые есть в этих клубах, у них видно и рисунок игры, и его анализировать всегда легче, чем команды из нижней части турнирной таблицы.Для меня самый легкий анализ - "Краснодара". Я считаю, что эта команда более предсказуема, и футбол, который они показывают, тоже предсказуем. Хотя мое мнение, конечно, субъективное. Я считаю, что "Краснодар" показывает достойный, красивый футбол.Я смотрю много игр других чемпионатов. На сегодняшний день мне нравится работа тренеров "Наполи". Люблю смотреть игры "Манчестер Сити" Гвардиолы, "Ливерпуля"… Я очень люблю в последнее время смотреть игры "Наполи", потому что видна именно командная игра, работа тренеров, причем во всех фазах игры - в обороне, в атаке, в переходных фазах. Мне кажется, что у тренера "Наполи" можно многому научиться", — цитирует Пилипчука Prosm.club.