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Андрей Будогосский: почему Мешков? Не может же Вилков судить каждый тур

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался относительно назначения Виталия Мешкова на матч 18-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Зенит".

"Не стал бы выделять кого-либо из основной обоймы арбитров, у каждого есть сильные стороны. Мне кажется, Виталий обладает целым рядом важных качеств – чутьем и пониманием футбола. Он последователен, умеет управлять игрой.

Несмотря на приятную внешность, Виталий жесткий человек. У него амплитуда – от доброты до жесткости – достаточно широкая. Умеет, когда необходимо, смешать так палитру красок, что не будет только черного или белого.

И потом – Мешков ведь судья ФИФА: попал туда не просто так, не по объявлению. Заслужил своей работой. И не я его туда вводил, а Розетти. Надо отдать должное Розетти, он хотел, чтобы у нас были хорошие судьи, и старался их отобрать на топ-уровне. Согласитесь, Розетти все-таки не фантик в футболе и судействе.

Мешков честный и порядочный человек. Знаю его очень давно, он закончил наш центр подготовки судей, проводит мастер-классы.

Прогнозировалось назначение Вилкова? Не пытаюсь что-то прогнозировать. Ориентируюсь на текущий момент. Очень рад, что Вилков, поработав некоторое время в первом дивизионе, значительно прибавил. Это очень надежный арбитр.

Октябрь и ноябрь были у нас не очень удачными в плане судейства, ребята устали психологически. Не может Вилков судить каждый тур, иногда надо дать отдохнуть. Доволен его работой, Михаил входит в наш засадный полк, наш золотой фонд", – передает слова Будогосского "СЭ".
Теги: Мешков Будогосский
Сегодня, 11:25
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Михаил входит в наш засадный полк!!!Чо,засадил кому-то?
Регистрация: 2.04.2012
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