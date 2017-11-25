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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Будогосский: почему Мешков? Не может же Вилков судить каждый тур
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался относительно назначения Виталия Мешкова на матч 18-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Зенит".
"Не стал бы выделять кого-либо из основной обоймы арбитров, у каждого есть сильные стороны. Мне кажется, Виталий обладает целым рядом важных качеств – чутьем и пониманием футбола. Он последователен, умеет управлять игрой.
Несмотря на приятную внешность, Виталий жесткий человек. У него амплитуда – от доброты до жесткости – достаточно широкая. Умеет, когда необходимо, смешать так палитру красок, что не будет только черного или белого.
И потом – Мешков ведь судья ФИФА: попал туда не просто так, не по объявлению. Заслужил своей работой. И не я его туда вводил, а Розетти. Надо отдать должное Розетти, он хотел, чтобы у нас были хорошие судьи, и старался их отобрать на топ-уровне. Согласитесь, Розетти все-таки не фантик в футболе и судействе.
Мешков честный и порядочный человек. Знаю его очень давно, он закончил наш центр подготовки судей, проводит мастер-классы.
Прогнозировалось назначение Вилкова? Не пытаюсь что-то прогнозировать. Ориентируюсь на текущий момент. Очень рад, что Вилков, поработав некоторое время в первом дивизионе, значительно прибавил. Это очень надежный арбитр.
Октябрь и ноябрь были у нас не очень удачными в плане судейства, ребята устали психологически. Не может Вилков судить каждый тур, иногда надо дать отдохнуть. Доволен его работой, Михаил входит в наш засадный полк, наш золотой фонд", – передает слова Будогосского "СЭ".
"Не стал бы выделять кого-либо из основной обоймы арбитров, у каждого есть сильные стороны. Мне кажется, Виталий обладает целым рядом важных качеств – чутьем и пониманием футбола. Он последователен, умеет управлять игрой.
Несмотря на приятную внешность, Виталий жесткий человек. У него амплитуда – от доброты до жесткости – достаточно широкая. Умеет, когда необходимо, смешать так палитру красок, что не будет только черного или белого.
И потом – Мешков ведь судья ФИФА: попал туда не просто так, не по объявлению. Заслужил своей работой. И не я его туда вводил, а Розетти. Надо отдать должное Розетти, он хотел, чтобы у нас были хорошие судьи, и старался их отобрать на топ-уровне. Согласитесь, Розетти все-таки не фантик в футболе и судействе.
Мешков честный и порядочный человек. Знаю его очень давно, он закончил наш центр подготовки судей, проводит мастер-классы.
Прогнозировалось назначение Вилкова? Не пытаюсь что-то прогнозировать. Ориентируюсь на текущий момент. Очень рад, что Вилков, поработав некоторое время в первом дивизионе, значительно прибавил. Это очень надежный арбитр.
Октябрь и ноябрь были у нас не очень удачными в плане судейства, ребята устали психологически. Не может Вилков судить каждый тур, иногда надо дать отдохнуть. Доволен его работой, Михаил входит в наш засадный полк, наш золотой фонд", – передает слова Будогосского "СЭ".
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