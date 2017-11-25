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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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09:50
Станислав Черчесов: если бы я пригласил Идову, вы бы первыми спросили: "А зачем он нужен?" (3)
Станислав Черчесов: если бы я пригласил Идову, вы бы первыми спросили: "А зачем он нужен?" (3)
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01:36
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Александр Кокорин: на месте игроков "Спартака" держал бы в уме поражение от "Зенита" - 1:5 (24)
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Вчера, 23:05
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Анатолий Давыдов: думаю, "Зенит-2" нарушил правила fair play, потому что нам не дали пенальти (18)
Вчера, 22:33
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Вчера, 21:09
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Шандор Варга: Слуцкого не уволят из "Халла"
Вчера, 20:41
Александр Анюков: болельщики "Зенита" - лучшие в мире (8)
Александр Анюков: болельщики "Зенита" - лучшие в мире (8)
"Тосно" забил два мяча "Арсеналу" в молодежном первенстве
"Тосно" обыграл тульский "Арсенал" в домашнем матче 18-го тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство
18 тур
"Тосно" – "Арсенал" - 2:0
Голы: Шумейко, 26, Вишневский, 45+1
"Тосно": Федосов, Шамин (Рябинин, 78), Вишневский, Васильев (Райфшнайдер, 87), Манаев, Шумейко (Бадзагуа, 90+2), Лаврененко, Олишевский, Абраамян (Ярцев, 69), Колюшко, Кузнецов
"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Сикоев, Осипов, Маркин (Клементьев, 46), Лобзин, Артюшкин (Максумов; 46), Максименко (Седых, 60), Веприков, Петош (Доронин, 79), Ивакин
Предупреждения: Шамин, 38, Васильев, 41, Ярмолицкий, 45.
Молодежное первенство
18 тур
"Тосно" – "Арсенал" - 2:0
Голы: Шумейко, 26, Вишневский, 45+1
"Тосно": Федосов, Шамин (Рябинин, 78), Вишневский, Васильев (Райфшнайдер, 87), Манаев, Шумейко (Бадзагуа, 90+2), Лаврененко, Олишевский, Абраамян (Ярцев, 69), Колюшко, Кузнецов
"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Сикоев, Осипов, Маркин (Клементьев, 46), Лобзин, Артюшкин (Максумов; 46), Максименко (Седых, 60), Веприков, Петош (Доронин, 79), Ивакин
Предупреждения: Шамин, 38, Васильев, 41, Ярмолицкий, 45.
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