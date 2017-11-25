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"Тосно" забил два мяча "Арсеналу" в молодежном первенстве

"Тосно" обыграл тульский "Арсенал" в домашнем матче 18-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство

18 тур

"Тосно" – "Арсенал" - 2:0

Голы: Шумейко, 26, Вишневский, 45+1

"Тосно": Федосов, Шамин (Рябинин, 78), Вишневский, Васильев (Райфшнайдер, 87), Манаев, Шумейко (Бадзагуа, 90+2), Лаврененко, Олишевский, Абраамян (Ярцев, 69), Колюшко, Кузнецов

"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Сикоев, Осипов, Маркин (Клементьев, 46), Лобзин, Артюшкин (Максумов; 46), Максименко (Седых, 60), Веприков, Петош (Доронин, 79), Ивакин

Предупреждения: Шамин, 38, Васильев, 41, Ярмолицкий, 45.
Теги: Тосно Арсенал Тула
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