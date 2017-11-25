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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Массимо Каррера: у "Зенита" хорошие игроки, но у "Спартака" не хуже
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно предстоящего матча 18-го тура РФПЛ с "Зенитом".
"Команда готова к "Зениту". Они хороши, но мы не хуже. Мы сделаем всё возможное, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. Поле покажет, кто был лучше. Мы знали, как играет "Зенит" и в первом круге. То, что касается первого тайма того матча, то мы пропустили два мяча на контратаках. Сейчас мы лучше знакомы с игроками "Зенита" - и это плюс.
Денис Глушаков себя чувствует хорошо. Он не вышел в матче с "Марибором" с первых минут из-за ушиба после игры с "Краснодаром", я предпочёл не рисковать и дать отдохнуть, так как он играет постоянно. Ещенко пока работает индивидуально, завтра будет тренироваться в группе. Надеюсь, что он будет присутствовать на матче, но вряд ли сыграет с первых минут.
У "Спартака" сильнейшая линия атаки? Да, у нас сильные игроки, как и у "Зенита". Я думаю, что они на одном уровне", - цитирует Карреру "Чемпионат".
"Команда готова к "Зениту". Они хороши, но мы не хуже. Мы сделаем всё возможное, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. Поле покажет, кто был лучше. Мы знали, как играет "Зенит" и в первом круге. То, что касается первого тайма того матча, то мы пропустили два мяча на контратаках. Сейчас мы лучше знакомы с игроками "Зенита" - и это плюс.
Денис Глушаков себя чувствует хорошо. Он не вышел в матче с "Марибором" с первых минут из-за ушиба после игры с "Краснодаром", я предпочёл не рисковать и дать отдохнуть, так как он играет постоянно. Ещенко пока работает индивидуально, завтра будет тренироваться в группе. Надеюсь, что он будет присутствовать на матче, но вряд ли сыграет с первых минут.
У "Спартака" сильнейшая линия атаки? Да, у нас сильные игроки, как и у "Зенита". Я думаю, что они на одном уровне", - цитирует Карреру "Чемпионат".
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