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Массимо Каррера: у "Зенита" хорошие игроки, но у "Спартака" не хуже

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно предстоящего матча 18-го тура РФПЛ с "Зенитом".

"Команда готова к "Зениту". Они хороши, но мы не хуже. Мы сделаем всё возможное, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. Поле покажет, кто был лучше. Мы знали, как играет "Зенит" и в первом круге. То, что касается первого тайма того матча, то мы пропустили два мяча на контратаках. Сейчас мы лучше знакомы с игроками "Зенита" - и это плюс.

Денис Глушаков себя чувствует хорошо. Он не вышел в матче с "Марибором" с первых минут из-за ушиба после игры с "Краснодаром", я предпочёл не рисковать и дать отдохнуть, так как он играет постоянно. Ещенко пока работает индивидуально, завтра будет тренироваться в группе. Надеюсь, что он будет присутствовать на матче, но вряд ли сыграет с первых минут.

У "Спартака" сильнейшая линия атаки? Да, у нас сильные игроки, как и у "Зенита". Я думаю, что они на одном уровне", - цитирует Карреру "Чемпионат".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 15:17
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№1 Написал: suvirinimas (Сегодня, 15:26) #
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Каррера лукавит. Он прекрасно знает силу своего нападения в отличие от нападения Зенита: Дзюба-Кокорин-Полоз. Так что Спартак разгромит Зенит, после чего Манчини придется наконец признать что Дзюба это ничто. Правильно в свое время сделал Федун подсунув этого бездаря Зениту. Теперь Зенит расплачивается за это и будет расплачиваться аж до 2020 года, к сожалению.
Регистрация: 9.02.2014
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