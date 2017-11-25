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Удар головой: "Тосно" одержало волевую победу над "Арсеналом"
Футболисты "Тосно" победили тульский "Арсенал" в 18-м туре чемпионата России по футболу. Новичок Премьер-Лиги сумел переломить ход неудачно складывающегося матча. Rusfootball.info – о волевой победе тосненцев, покинувших зону вылета.
Тяжёлый конец года
До окончания нынешнего сезона "Тосно" оставалось провести три матча. В концовке года каледарь у новичка Премьер-Лиги складывался непростой. После встречи с "Арсеналом" футболистам из Тосно предстояло сыграть с ЦСКА и "Локомотивом". При таком расписании подопечные Дмитрия Парфёнова рисковали завершить программу 2017-го года серией поражений. При этом "Тосно" находится в опасной близости к зоне вылета. Так, перед матчем с "Арсеналом" тосненцы лишь на одно очко опережали идущий 15-м "Анжи".
В такой ситуации особую значимость для новичка Премьер-Лиги принимал домашний матч с "Арсеналом". Проигрывать хозяевам было ни в коем случае нельзя. К тому же, они должны были реабилироваться за разгромное поражение от "Зенита" в прошлом туре.
Если тосненцы находились в нелучшем психологическом состоянии, то их соперники, напротив, имели все основания для хорошего настроения. "Арсенал" впервые в своей истории оказался в непосредственной близости от еврокубковой зоны. Хоть наставник туляков Миодраг Божович и признал, что думать о борьбе за место в Топ-5 пока не стоит, футболисты "Арсенала" зато фактически обезопасили себя от борьбы за выживание.
В прошлом сезоне "пушкари" с большим трудом сохранили прописку в элитном дивизионе. И нынешнее 8-е место в середине сезона уже можно было признать несомненным успехом. К тому же, в последнее время подопечные Божовича практически не проигрывали. Перед поездкой в Санкт-Петербург они выдали серию из трёх матчей без поражений, набрав в них 7 очков. Единственная ничья пришлась домашний матч с "Рубином".
Тайм возможностей
Хозяева смело начали эту встречу. Уже на первых минутах тосненцы заработали несколько опасных стандартов. Самым активным в составе хозяев был Мирзов, который и нанёс первый удар в створ ворот. Вскоре всё тот же Мирзов едва не убежал один на один с Габуловым, но его успел догнать Сунзу, который оттеснил футболиста "Тосно" от мяча. А самый реальный шанс открыть счёт на 10-й минуте упустил Заболотный. После прострела Мирзова форвард "Тосно" уже бил в упор из пределов вратарской, но Габулов парировал опаснейший удар.
Выдержав стартовый натиск соперника, гости постепенно перехватили инициативу. И уже с середины тайма именно они вели игру, а футболисты "Тосно" отвечали с помощью быстрых контратак. При этом контрвыпады хозяев получались куда более опасными, чем позиционные атаки гостей. Футболисты "Арсенала" неплохо контролировали мяч, но делали это вдалеке от ворот соперника.
По такой игре напрашивался гол "Тосно", но открыли счёт футболисты "Арсенала". На 28-й минуте коллективная ошибка хозяев привела к тому, что Григалава без помех навесил с фланга в штрафную, а Чаушич с нескольких метров пробил головой в самый угол ворот Юрченко. При этом полузащитника "Арсенала" никто не опекал, а сам он бил в ворота без какого-либо сопротивления – 0:1.
После пропущенного мяча хозяевам потребовалось время, чтобы прийти в себя. Следующие десять минут проходили с тотальным преимуществом гостей. В промежутке с 30 по 40 минуты "Арсенал" вполне мог довести счёт до крупного. Сперва Чаушич едва не оформил дубль, а затем уже Григалава пробил с отскоком от газона в дальний угол, но Юрченко в полушпагате отбил мяч ногой.
20-минутная феерия Маркова
Главные события в этой встрече разворачивались после перерыва. Ключевым моментом в матче стал выход на поле Маркова, который на 57-й минуте заменил в составе "Тосно" Казаева. Уже через несколько минут Марков сравнял счёт. Последовала подача в штрафную, а полузащитник "Тосно" головой отправил мяч в ворота, повторив результативный удар Чаушича образца первого тайма.
Впрочем, вскоре гости вновь вышли вперёд. Во время одной из контратак туляки отправили в штрафную Ткачёва. Тот здорово развернулся и пробил в противоход Юрченко в ближний угол. Хозяева вновь оказались в роли догоняющих, но рук не опустили.
Следующие пять минут превратились в настоящий бенефис Маркова. Сперва полузащитник вновь восстановил паритет, а затем и забил третий мяч в ворота соперника. Удивительно, что и второй мяч был забит головой. На этот раз сработал стандарт. "Тосненцы" навесили в штрафную, а там Марков с близкого расстояния переиграл Габулова. Точка была поставлена на 81-й минуте. Свой третий гол (и вновь головой!!) Марков забил, опередив Григалаву на дальней штанге. Своеобразный дубль в виде ассистов на свой счёт записал Чернов.
На спасение у подопечных Божовича было около десяти минут, но за это время они так и не сумели толком побеспокоить Юрченко. Многочисленные навесы в штрафную и классический навал не принесли "Арсеналу" никакой пользы, хозяева удержали победный счёт, позволивший им покинуть зону вылета. Эта победа явно поможет футболистам "Тосно" чувствовать себя более уверенно перед встречами с "Локомотивом" и ЦСКА.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Тяжёлый конец года
До окончания нынешнего сезона "Тосно" оставалось провести три матча. В концовке года каледарь у новичка Премьер-Лиги складывался непростой. После встречи с "Арсеналом" футболистам из Тосно предстояло сыграть с ЦСКА и "Локомотивом". При таком расписании подопечные Дмитрия Парфёнова рисковали завершить программу 2017-го года серией поражений. При этом "Тосно" находится в опасной близости к зоне вылета. Так, перед матчем с "Арсеналом" тосненцы лишь на одно очко опережали идущий 15-м "Анжи".
В такой ситуации особую значимость для новичка Премьер-Лиги принимал домашний матч с "Арсеналом". Проигрывать хозяевам было ни в коем случае нельзя. К тому же, они должны были реабилироваться за разгромное поражение от "Зенита" в прошлом туре.
Если тосненцы находились в нелучшем психологическом состоянии, то их соперники, напротив, имели все основания для хорошего настроения. "Арсенал" впервые в своей истории оказался в непосредственной близости от еврокубковой зоны. Хоть наставник туляков Миодраг Божович и признал, что думать о борьбе за место в Топ-5 пока не стоит, футболисты "Арсенала" зато фактически обезопасили себя от борьбы за выживание.
В прошлом сезоне "пушкари" с большим трудом сохранили прописку в элитном дивизионе. И нынешнее 8-е место в середине сезона уже можно было признать несомненным успехом. К тому же, в последнее время подопечные Божовича практически не проигрывали. Перед поездкой в Санкт-Петербург они выдали серию из трёх матчей без поражений, набрав в них 7 очков. Единственная ничья пришлась домашний матч с "Рубином".
Тайм возможностей
Хозяева смело начали эту встречу. Уже на первых минутах тосненцы заработали несколько опасных стандартов. Самым активным в составе хозяев был Мирзов, который и нанёс первый удар в створ ворот. Вскоре всё тот же Мирзов едва не убежал один на один с Габуловым, но его успел догнать Сунзу, который оттеснил футболиста "Тосно" от мяча. А самый реальный шанс открыть счёт на 10-й минуте упустил Заболотный. После прострела Мирзова форвард "Тосно" уже бил в упор из пределов вратарской, но Габулов парировал опаснейший удар.
Выдержав стартовый натиск соперника, гости постепенно перехватили инициативу. И уже с середины тайма именно они вели игру, а футболисты "Тосно" отвечали с помощью быстрых контратак. При этом контрвыпады хозяев получались куда более опасными, чем позиционные атаки гостей. Футболисты "Арсенала" неплохо контролировали мяч, но делали это вдалеке от ворот соперника.
По такой игре напрашивался гол "Тосно", но открыли счёт футболисты "Арсенала". На 28-й минуте коллективная ошибка хозяев привела к тому, что Григалава без помех навесил с фланга в штрафную, а Чаушич с нескольких метров пробил головой в самый угол ворот Юрченко. При этом полузащитника "Арсенала" никто не опекал, а сам он бил в ворота без какого-либо сопротивления – 0:1.
После пропущенного мяча хозяевам потребовалось время, чтобы прийти в себя. Следующие десять минут проходили с тотальным преимуществом гостей. В промежутке с 30 по 40 минуты "Арсенал" вполне мог довести счёт до крупного. Сперва Чаушич едва не оформил дубль, а затем уже Григалава пробил с отскоком от газона в дальний угол, но Юрченко в полушпагате отбил мяч ногой.
20-минутная феерия Маркова
Главные события в этой встрече разворачивались после перерыва. Ключевым моментом в матче стал выход на поле Маркова, который на 57-й минуте заменил в составе "Тосно" Казаева. Уже через несколько минут Марков сравнял счёт. Последовала подача в штрафную, а полузащитник "Тосно" головой отправил мяч в ворота, повторив результативный удар Чаушича образца первого тайма.
Впрочем, вскоре гости вновь вышли вперёд. Во время одной из контратак туляки отправили в штрафную Ткачёва. Тот здорово развернулся и пробил в противоход Юрченко в ближний угол. Хозяева вновь оказались в роли догоняющих, но рук не опустили.
Следующие пять минут превратились в настоящий бенефис Маркова. Сперва полузащитник вновь восстановил паритет, а затем и забил третий мяч в ворота соперника. Удивительно, что и второй мяч был забит головой. На этот раз сработал стандарт. "Тосненцы" навесили в штрафную, а там Марков с близкого расстояния переиграл Габулова. Точка была поставлена на 81-й минуте. Свой третий гол (и вновь головой!!) Марков забил, опередив Григалаву на дальней штанге. Своеобразный дубль в виде ассистов на свой счёт записал Чернов.
На спасение у подопечных Божовича было около десяти минут, но за это время они так и не сумели толком побеспокоить Юрченко. Многочисленные навесы в штрафную и классический навал не принесли "Арсеналу" никакой пользы, хозяева удержали победный счёт, позволивший им покинуть зону вылета. Эта победа явно поможет футболистам "Тосно" чувствовать себя более уверенно перед встречами с "Локомотивом" и ЦСКА.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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