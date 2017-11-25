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Евгений Марков стал автором первого хет-трика в нынешнем сезоне

Нападающий "Тосно" Евгений Марков оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:2).

Марков стал первым автором хет-трика в текущем розыгрыше РФПЛ.
Теги: Марков Тосно Арсенал Тула
Сегодня, 19:00
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дело за Дзюбой.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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