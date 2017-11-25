Евгений Марков стал автором первого хет-трика в нынешнем сезоне

Нападающий "Тосно" Евгений Марков оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:2).Марков стал первым автором хет-трика в текущем розыгрыше РФПЛ.