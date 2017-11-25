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"Болонья" на своем поле разгромила "Сампдорию"

"Болонья" на своем поле переиграла "Сампдорию" в матче 14-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

14 тур

"Болонья" – "Сампдория" 3:0

Голы: Верди, 3, Мбайе, 23, Оквонкво, 73

"Болонья: Миранте - Гонсалес, Торосидис, Мбайе, Де Мео - Донса, Пульгар, Поли, Верди, (Оквонкво, 69), - Паласио, Дестро, (Масина, 46).

"Сампдория": Вивиано - Сильвестре, Стринич, (Мурру, 8), Берешиньски, Феррари - Баррето, Торрейра, Рамирес, (Капрари, 46), Верре - Сапата, Куальярелла.

Предупреждения: Торосидис, 43

Удаление: Торосидис, 45+2
Теги: Болонья Сампдория
Сегодня, 19:11
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