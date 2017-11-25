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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
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Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
16:09
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12:59
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Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (6)
"Болонья" на своем поле разгромила "Сампдорию"
"Болонья" на своем поле переиграла "Сампдорию" в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
14 тур
"Болонья" – "Сампдория" 3:0
Голы: Верди, 3, Мбайе, 23, Оквонкво, 73
"Болонья: Миранте - Гонсалес, Торосидис, Мбайе, Де Мео - Донса, Пульгар, Поли, Верди, (Оквонкво, 69), - Паласио, Дестро, (Масина, 46).
"Сампдория": Вивиано - Сильвестре, Стринич, (Мурру, 8), Берешиньски, Феррари - Баррето, Торрейра, Рамирес, (Капрари, 46), Верре - Сапата, Куальярелла.
Предупреждения: Торосидис, 43
Удаление: Торосидис, 45+2
Чемпионат Италии
14 тур
"Болонья" – "Сампдория" 3:0
Голы: Верди, 3, Мбайе, 23, Оквонкво, 73
"Болонья: Миранте - Гонсалес, Торосидис, Мбайе, Де Мео - Донса, Пульгар, Поли, Верди, (Оквонкво, 69), - Паласио, Дестро, (Масина, 46).
"Сампдория": Вивиано - Сильвестре, Стринич, (Мурру, 8), Берешиньски, Феррари - Баррето, Торрейра, Рамирес, (Капрари, 46), Верре - Сапата, Куальярелла.
Предупреждения: Торосидис, 43
Удаление: Торосидис, 45+2
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