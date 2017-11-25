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"Сассуоло" в большинстве проиграл "Вероне", "Кьево" обыграл СПАЛ

"Верона" на выезде переиграла "Сассуоло" в матче 14-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

14 тур

"Сассуоло" – "Верона" 0:2

Гол: Сукулини, 22, Верде, 31

"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Каннаваро, Ачерби, Маньянелли (Фальсинелли, 61), Бьондини (Маццителли, 61), Миссироли, Матри, Берарди (Скамака, 75), Политано

"Верона": Николас, Касерес, Эрто, Караччоло, Сукулини, Ромуло, Бюхель, Валоти, Фарес, Верде (Супрайен, 80), Черчи (Паццини, 64 (Бесса, 87))

Предупреждения: Эрто, 11, Фарес, 70

Удаления: Эрто, 67

"Кьево" – "СПАЛ" 2:1

Гол: Инглесе, 66, 82 - Цесар, 17 (авто.)

"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби, Цесар, Томович, Ригони (Депаоли, 77), Бастьен, Бирс (Гаудино, 88), Хетемай, Меджорини (Пеллисье, 57), Инглесе

"СПАЛ": Гомис, Матьелло, Фелипе, Викари, Вяйсянен (Шиавон, 85), Лаццари, Грасси, Риццо, Скьяттарелла (Мора, 76), Бонаццоли (Флоккари, 70), Палоски

Предупреждения: Мора, 81
Теги: Сассуоло Верона
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