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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:52
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (9)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (9)
19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
18:53
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
18:01
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
"Сассуоло" в большинстве проиграл "Вероне", "Кьево" обыграл СПАЛ
"Верона" на выезде переиграла "Сассуоло" в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
14 тур
"Сассуоло" – "Верона" 0:2
Гол: Сукулини, 22, Верде, 31
"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Каннаваро, Ачерби, Маньянелли (Фальсинелли, 61), Бьондини (Маццителли, 61), Миссироли, Матри, Берарди (Скамака, 75), Политано
"Верона": Николас, Касерес, Эрто, Караччоло, Сукулини, Ромуло, Бюхель, Валоти, Фарес, Верде (Супрайен, 80), Черчи (Паццини, 64 (Бесса, 87))
Предупреждения: Эрто, 11, Фарес, 70
Удаления: Эрто, 67
"Кьево" – "СПАЛ" 2:1
Гол: Инглесе, 66, 82 - Цесар, 17 (авто.)
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби, Цесар, Томович, Ригони (Депаоли, 77), Бастьен, Бирс (Гаудино, 88), Хетемай, Меджорини (Пеллисье, 57), Инглесе
"СПАЛ": Гомис, Матьелло, Фелипе, Викари, Вяйсянен (Шиавон, 85), Лаццари, Грасси, Риццо, Скьяттарелла (Мора, 76), Бонаццоли (Флоккари, 70), Палоски
Предупреждения: Мора, 81
Чемпионат Италии
14 тур
"Сассуоло" – "Верона" 0:2
Гол: Сукулини, 22, Верде, 31
"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Каннаваро, Ачерби, Маньянелли (Фальсинелли, 61), Бьондини (Маццителли, 61), Миссироли, Матри, Берарди (Скамака, 75), Политано
"Верона": Николас, Касерес, Эрто, Караччоло, Сукулини, Ромуло, Бюхель, Валоти, Фарес, Верде (Супрайен, 80), Черчи (Паццини, 64 (Бесса, 87))
Предупреждения: Эрто, 11, Фарес, 70
Удаления: Эрто, 67
"Кьево" – "СПАЛ" 2:1
Гол: Инглесе, 66, 82 - Цесар, 17 (авто.)
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби, Цесар, Томович, Ригони (Депаоли, 77), Бастьен, Бирс (Гаудино, 88), Хетемай, Меджорини (Пеллисье, 57), Инглесе
"СПАЛ": Гомис, Матьелло, Фелипе, Викари, Вяйсянен (Шиавон, 85), Лаццари, Грасси, Риццо, Скьяттарелла (Мора, 76), Бонаццоли (Флоккари, 70), Палоски
Предупреждения: Мора, 81
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