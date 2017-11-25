Эрик Кантона: "МЮ"? Не понимаю, зачем клубу нужен тренер, который пропагандирует оборонительный футбол

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона заявил, что хотел бы видеть на посту главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, а не Жозе Моуринью."Я не понимаю, зачем клубу нужен тренер, который пропагандирует оборонительный футбол. Мне нравится Моуринью, но футбол "Барселоны" мне нравится больше. Мне ближе тот футбол, который ставит своим командам Гвардиола. Лучше бы он был главным тренером "МЮ". У Моуринью есть харизма, он очень умен, переводит все давление с команды на себя. Я уже говорил, что мне нравится этот тренер, но также мне нравится и Гвардиола. Они оба отличные специалисты, но я предпочитаю более атакующий, креативный футбол, - цитирует Кантону BBC.