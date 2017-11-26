Антонио Конте: мои игроки бились и в конце концов сумели спасти игру

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал ничью с "Ливерпулем" (1:1) в 13-м туре чемпионата Англии."Мы здорово смотрелись в первом тайме, а после перерыва упустили несколько моментов. Мои игроки бились и в конце концов сумели спасти игру. Не знаю, бил ли Виллиан по воротам или выполнял подачу. Но я у него спрошу", - цитирует Конте BBC.