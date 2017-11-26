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"Атлетико" выдал лучшую в истории клуба серию на старте сезона

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Атлетико" в гостях со счетом 5:0 разгромил "Леванте", передает Opta Sports.

Подопечные Диего Симеоне выдали лучшую серию в истории клуба на старте примеры, не проиграв в 13 встречах подряд. "Атлетико" занимает третью строчку в турнирной таблице.

Прежний рекорд, 12 игр без поражений, был установлен в сезоне-1995/96.
Теги: Атлетико Леванте
Сегодня, 11:42
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№1 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Красавцы!
И Симеоне мощно руководит!


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КР - последняя надежда спартака
Регистрация: 12.08.2012
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