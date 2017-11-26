"Атлетико" выдал лучшую в истории клуба серию на старте сезона

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Атлетико" в гостях со счетом 5:0 разгромил "Леванте", передает Opta Sports.Подопечные Диего Симеоне выдали лучшую серию в истории клуба на старте примеры, не проиграв в 13 встречах подряд. "Атлетико" занимает третью строчку в турнирной таблице.Прежний рекорд, 12 игр без поражений, был установлен в сезоне-1995/96.