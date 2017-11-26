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Юрген Клопп: доволен игрой против соперника, который выпустил на поле восемь защитников

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче против "Челси" (1:1) в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

"Доволен игрой против соперника, который выпустил на поле восемь защитников. Мы хотели изменить тактику, но пропустили, из-за чего пришлось отменить задуманное. Не думаю, что это хороший результат, но мы играли против сильного соперника", - цитирует Клоппа BBC.
Теги: Клопп Ливерпуль Челси
Сегодня, 12:02
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