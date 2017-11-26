Кристиан Бентеке интересен российским и китайским клубам

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке попал в сферу интересов российских и китайских клубов.Представители 26-летнего бельгийца уже получали предложения о трансфере в январе.В этом сезоне Бентеке не совершил результативных действий в 8 матчах чемпионата Англии.