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Кристиан Бентеке интересен российским и китайским клубам

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке попал в сферу интересов российских и китайских клубов.

Представители 26-летнего бельгийца уже получали предложения о трансфере в январе.

В этом сезоне Бентеке не совершил результативных действий в 8 матчах чемпионата Англии.
Теги: Бентеке
Сегодня, 14:29
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№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Отличный нап. Только травмы мучают.


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Регистрация: 3.05.2012
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