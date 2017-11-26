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Александр Гутеев: думаю, перерыв пойдёт "Олимпийцу" на пользу

Тренер "Олимпийца" Александр Гутеев прокомментировал домашнюю ничью с питерским "Динамо" (2:2) в 25-м туре ФНЛ.

- Игра разделилась на две части: до и после удаления. Ничто не предвещало такой концовки матча. При счете 2:0 мы могли забить еще, и тогда все вопросы были бы сняты, но… получилось так, как получилось. Где-то не хватило опыта Даниилу Фомину, совершившему необязательный фол в центре поля. В результате заканчивали игру, думая об обороне и удержании счета.

В перерыве мы предупреждали футболистов, что счет 2:0 - далеко не гарантия успеха. Тем более что питерские динамовцы славятся своими камбэками. Ну а у нас молодая команда, которая пока учится на собственных ошибках. И мы благодарны ребятам за старание и самоотдачу. По сегодняшней игре победа была бы идеальным вариантом, но ничья, в принципе, тоже неплохой результат.

- Как тренер вратарей "Олимпийца" что скажете об игре голкиперов?

- Второй гол в наши ворота был забит с дальней дистанции, но до этого Артур Анисимов не раз выручал команду. А на ошибку каждый имеет право. Что касается голкипера соперника, то он при счете 2:0 совершил спасения в двух эпизодах, оставив свою команду в игре.

- Теперь команда уходит на перерыв…

- Думаю, он пойдет нам на пользу. После отпуска на сборах мы постараемся стабилизировать игру и укрепить состав. Прекрасно понимаем, какие позиции требуют усиления. В общем, будем расти вместе с командой, - цитирует тренера официальный сайт ФНЛ.
Теги: Олимпиец Динамо СПБ
Сегодня, 15:25
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