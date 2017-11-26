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Курбан Бердыев: игра с ЦСКА была до гола

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1).

"ЦСКА - достаточно организованная команда. Сегодняшняя игра была до гола. Кто первый забивает, у того преимущество, так как и ЦСКА, и мы умеем обороняться. К сожалению, ЦСКА реализовал свой момент. Не считаю ли ошибкой выход в стартовом составе Канунникова, а не Азмуна? Ошибки не было. Функционально Азмун не готов даже на 60 минут из-за того, что у него были травмы", - сказал Бердыев.
Теги: Бердыев ЦСКА Рубин
Сегодня, 16:18
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№1 Написал: alx64 (Сегодня, 16:59) #
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бердыевский автобус буксует!!!!!!!!!!!!!!!!!место рубина всеже на 75% в ФНЛ хоть и жалко!!!!!!!!!!!уровень игроков высокий выше чем у ростова на 250%
Регистрация: 2.09.2016
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