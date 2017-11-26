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Леонид Кучук: равнодушных не было, поэтому такой счет

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Анжи" в матче 18-го тура чемпионата России.

- Равнодушных не было, поэтому такой счет. Психологически было тяжело, но мы справились, от первой до последней минуты держали структуру игры. За короткий промежуток времени мы сделали большой шаг в понимании игры, изменениях в тактике.

- Почему вы решили, что пенальти будет бить Бухаров?

- У нас на доске висит список из трех-четырех игроков. Саша уверенно взял мяч и смог забить.
Теги: Кучук Ростов Анжи
Сегодня, 19:00
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