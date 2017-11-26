Леонид Кучук: равнодушных не было, поэтому такой счет

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Анжи" в матче 18-го тура чемпионата России.- Равнодушных не было, поэтому такой счет. Психологически было тяжело, но мы справились, от первой до последней минуты держали структуру игры. За короткий промежуток времени мы сделали большой шаг в понимании игры, изменениях в тактике.- У нас на доске висит список из трех-четырех игроков. Саша уверенно взял мяч и смог забить.