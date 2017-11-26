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"Арсенал" вырвал победу в матче с "Бёрнли"

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Бёрнли" дома уступил "Арсеналу".

Чемпионат Англии

13 тур

"Бёрнли" – "Арсенал" 0:1

Голы: Санчес, 90+2 (пен.)

"Бёрнли": Поуп, Лоутон, Уорд, Тарковски, Ми, Дефур (Вуд, 78), Гудмундссон, Корк, Хендрик, Брэйди, Барнс

"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Мустафи, Косельни, Рэмси, Джака, Айуоби (Уилшир, 67), Ляказетт (Уэлбек, 79), Санчес

Предупреждения: Дефур, 15, Брэйди, 25
Теги: Арсенал Бернли
Сегодня, 19:03
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