Леонид Кучук: ресурс еще не израсходован, намерены идти дальше

- Напряжение присутствует в любом матче. Но было немного времени и ресурсов. По игре сегодня что-то получалось, что-то - нет. Если рассмотреть игру в целом, что мы думали - то реализовали. Причем за короткий промежуток времени. В прошлый раз один из журналистов говорил про бездарную тактическую схему. Таких схем не существует. Бывает, что получается и наоборот. Ребята смогли перестроиться, там, где хотели прессинговать соперника, там накрыли. Благодарен команде, что смогли преодолеть психологическое напряжение, организовывать быстрые атаки. Ресурс еще не израсходован, намерены идти дальше.- Тактика - это очень разносторонняя тема. Когда делаешь изменения, то обязан знать, сможет ли команда это воспринять. Когда меняешь тактику, важна целесообразность.