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Леонид Кучук: ресурс еще не израсходован, намерены идти дальше

Главный тренер ''Ростова'' Леонид Кучук поделился впечатлениями от победы команды над махачкалинским ''Анжи'' в матче 18-го тура РФПЛ (2:0).

- Камень с души упал после долгожданной победы?

- Напряжение присутствует в любом матче. Но было немного времени и ресурсов. По игре сегодня что-то получалось, что-то - нет. Если рассмотреть игру в целом, что мы думали - то реализовали. Причем за короткий промежуток времени. В прошлый раз один из журналистов говорил про бездарную тактическую схему. Таких схем не существует. Бывает, что получается и наоборот. Ребята смогли перестроиться, там, где хотели прессинговать соперника, там накрыли. Благодарен команде, что смогли преодолеть психологическое напряжение, организовывать быстрые атаки. Ресурс еще не израсходован, намерены идти дальше.

- Внесли изменения в тактику, дало результат. Почему не раньше?

- Тактика - это очень разносторонняя тема. Когда делаешь изменения, то обязан знать, сможет ли команда это воспринять. Когда меняешь тактику, важна целесообразность.

Rusfootball.info
Теги: Кучук Ростов Анжи
Сегодня, 19:08
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№1 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Ростов»
ТАКТИЧНЫЙ ТЫ КАКОЙ, НЕ ШУТИ ЛЕНЯ !!!
Регистрация: 12.03.2012
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