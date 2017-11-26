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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Леонид Кучук: ресурс еще не израсходован, намерены идти дальше
Главный тренер ''Ростова'' Леонид Кучук поделился впечатлениями от победы команды над махачкалинским ''Анжи'' в матче 18-го тура РФПЛ (2:0).
- Камень с души упал после долгожданной победы?
- Напряжение присутствует в любом матче. Но было немного времени и ресурсов. По игре сегодня что-то получалось, что-то - нет. Если рассмотреть игру в целом, что мы думали - то реализовали. Причем за короткий промежуток времени. В прошлый раз один из журналистов говорил про бездарную тактическую схему. Таких схем не существует. Бывает, что получается и наоборот. Ребята смогли перестроиться, там, где хотели прессинговать соперника, там накрыли. Благодарен команде, что смогли преодолеть психологическое напряжение, организовывать быстрые атаки. Ресурс еще не израсходован, намерены идти дальше.
- Внесли изменения в тактику, дало результат. Почему не раньше?
- Тактика - это очень разносторонняя тема. Когда делаешь изменения, то обязан знать, сможет ли команда это воспринять. Когда меняешь тактику, важна целесообразность.
Rusfootball.info
- Камень с души упал после долгожданной победы?
- Напряжение присутствует в любом матче. Но было немного времени и ресурсов. По игре сегодня что-то получалось, что-то - нет. Если рассмотреть игру в целом, что мы думали - то реализовали. Причем за короткий промежуток времени. В прошлый раз один из журналистов говорил про бездарную тактическую схему. Таких схем не существует. Бывает, что получается и наоборот. Ребята смогли перестроиться, там, где хотели прессинговать соперника, там накрыли. Благодарен команде, что смогли преодолеть психологическое напряжение, организовывать быстрые атаки. Ресурс еще не израсходован, намерены идти дальше.
- Внесли изменения в тактику, дало результат. Почему не раньше?
- Тактика - это очень разносторонняя тема. Когда делаешь изменения, то обязан знать, сможет ли команда это воспринять. Когда меняешь тактику, важна целесообразность.
Rusfootball.info
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