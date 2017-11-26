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"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом"

"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом" в 13-м туре чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

13 тур

"Реал Сосьедад" – "Лас-Пальмас" 2:2

Гол: Жозе, 31, Янузай, 61 - Фальке, 21, Виера, 67

"Реал Сосьедад": Рульи, Арсальюс, Родригеш, Льоренте, Мартинес, Ильяраменди, Прието (Каналес, 70), Сурутуса, Янузай, Оярсабаль (Вела, 67), Жозе

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мичел, Кастельяно, Бигас, Лемос (Наварро, 63) Аквилани (Каллери, 71), Кастельяно, Виера, Витоло, Реми, Тана

Предупреждения: Кастельяно, 40, Янузай, 64, Аквилани, 69, Реми, 74, Льоренте, 90+2
Теги: Реал Сосьедад Лас-Пальмас
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