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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом"
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом" в 13-м туре чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
13 тур
"Реал Сосьедад" – "Лас-Пальмас" 2:2
Гол: Жозе, 31, Янузай, 61 - Фальке, 21, Виера, 67
"Реал Сосьедад": Рульи, Арсальюс, Родригеш, Льоренте, Мартинес, Ильяраменди, Прието (Каналес, 70), Сурутуса, Янузай, Оярсабаль (Вела, 67), Жозе
"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мичел, Кастельяно, Бигас, Лемос (Наварро, 63) Аквилани (Каллери, 71), Кастельяно, Виера, Витоло, Реми, Тана
Предупреждения: Кастельяно, 40, Янузай, 64, Аквилани, 69, Реми, 74, Льоренте, 90+2
Чемпионат Испании
13 тур
"Реал Сосьедад" – "Лас-Пальмас" 2:2
Гол: Жозе, 31, Янузай, 61 - Фальке, 21, Виера, 67
"Реал Сосьедад": Рульи, Арсальюс, Родригеш, Льоренте, Мартинес, Ильяраменди, Прието (Каналес, 70), Сурутуса, Янузай, Оярсабаль (Вела, 67), Жозе
"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мичел, Кастельяно, Бигас, Лемос (Наварро, 63) Аквилани (Каллери, 71), Кастельяно, Виера, Витоло, Реми, Тана
Предупреждения: Кастельяно, 40, Янузай, 64, Аквилани, 69, Реми, 74, Льоренте, 90+2
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