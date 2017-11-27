Даниэле Де Росси: мое удаление? Это выглядело не лучшим образом

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал своё удаление в матче 14-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" (1:1).Полузащитник ударил соперника по лицу в своей штрафной, после чего упал и сам схватился за лицо. В итоге в ворота "Ромы" был назначен пенальти, а Де Росси с поля был удалён."Я просто пытался выиграть борьбу у Лападулы. Всё это выглядело не лучшим образом. Мне очень жаль", — цитирует Де Росси Football Italia.